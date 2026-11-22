國際金價近期出現劇烈回檔，短短8個交易日，國際金價累計下跌逾2,000美元（約1.57萬港元）。內地不少民眾趁低點湧入金店搶買投資金條，有金店上午11點半就宣告金條全數售罄，想買還得排隊等別人取消訂單，甚至部分顧客因為電梯擠不上，只好徒步爬十幾層樓搶購黃金，場面相當誇張。 綜合內媒報道，現貨黃金短短8個交易日連續跌破4,000、3,900、3,800、3,700及3,600美元關卡，11月20日盤中一度跌破每盎司3,600美元，內地金價也跌破每公克760元人民幣（約892港元）。

一人守櫃台一人排隊等候 11月20日上午11點45分，北京西城區菜百首飾總店的投資金條櫃台已經擠滿人潮，但櫃台內卻空空如也。店員不斷向顧客重複「所有克重的金條都沒貨了，都賣光了」，因為當天金價跌至每公克760元人民幣左右，上午9點半開門，11點半前後，投資金條就已經被搶購一空。 當天甚至出現店員拿着少量釋出金條現場喊單的情況：「100克和50克的金條有沒有人要？」話才一出口，櫃台前四、五名顧客立刻同時舉手，搶着登記購買。一名劉姓女子原本想買100克金條，最後只搶到兩根50克金條，仍趕緊跑去結帳，深怕錯失機會。

現場還有人為了搶購，直接分頭排隊，一人守在金條櫃台，另一人提前到結帳處等候，避免錯過一小時付款期限。更有投資者一次買進11根、每根100克的金條，總金額超過85萬元人民幣。（約99.8萬港元）

直呼「有料也做不過來」 不只北京出現搶金潮，河南鄭州實體金店也湧入大批顧客，有金店店員一天就賣出5公斤金條，部分顧客甚至因為電梯擠不上，只好徒步爬十幾層樓搶購黃金。另有金飾加工工廠因訂單暴增，暫時停止接單，直呼「有料也做不過來」。有展廳單日下單量更突破1,000單，刷新今年紀錄。 報道指出，現貨黃金11月20日盤中一度下跌約3%，紐約黃金期貨跌幅更超過4.5%。短短8個交易日，國際金價累計下跌逾2000美元，與今年創下的每盎司5598.75美元歷史高點相比，跌幅超過36%。