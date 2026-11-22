網絡主播看似光鮮亮麗，背後卻可能藏着不為人知的辛酸！內地一名人文社會科學女博士為研究年輕女性投入直播產業的現象，親自「臥底」進入一家MCN經紀公司擔任全職主播長達6個月，為了打賞得在直播鏡頭前接受羞辱性懲罰，讓她至今餘悸猶存。 據官方《央視新聞》報道，王怡霖從事人文社會科學研究，七年前，她發現當下越來越多的年輕女孩，會選擇網絡主播作為自己的職業。為了了解網絡直播的真實生態，她以研究者的身份「臥底」進入秀場直播行業。

從事人文社會科學研究 王怡霖表示，當時直播公司每個月會提供新人一次登上直播首頁的曝光機會，但想要爭取流量，主播就必須參加所謂的「PK」活動。所謂PK，就是兩名主播透過連線方式，在限定時間內比拚收到的虛擬禮物數量，輸家則必須接受事先約定的懲罰。 這類活動也成為觀眾掏錢打賞的誘因，有人為了支持喜歡的主播而送禮物，也有人純粹想看另一名主播輸掉比賽、接受懲罰。隨着競爭升高，懲罰內容甚至愈來愈獵奇。

關鍵是經濟與生計問題 王怡霖回憶，當時營運人員還會要求主播挑戰更刺激的懲罰，例如輸掉PK後，直接拿一整瓶水往自己身上倒。她無奈表示：「你為了掙一點這樣的線上的禮物，你會把自己的自尊，就是感覺踩在腳底下一樣。」 她指出，這並不是少數主播才會遇到的特殊情況，而是直播產業中具有一定普遍性的現象。讓她更在意的是，既然工作過程如此痛苦，為甚麼這些主播不乾脆離開？ 王怡霖分析，背後關鍵仍是經濟與生計問題。她認為，對部分女性而言，受到教育程度、工作技能及既有資源限制，直播可能已經是當下相對容易取得、甚至是最好的就業選擇。