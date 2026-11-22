判決書指出，A某於今年6月12日中午12時左右，與另外2名同夥在釜山亞運輔助競技場的BTS演唱會相關活動攤位犯案。A某前一天才從中國搭機抵達南韓仁川機場，隨後與另外2人碰面，討論如何透過轉售門票賺取價差。

南韓天團BTS（防彈少年團）演唱會爆竊案！釜山一名40多歲中國籍男子，涉嫌與同夥闖入演唱會相關活動攤位，趁工作人員不注意，直接偷走裝有100條入場手環的夾鏈袋，企圖轉手販售牟利。南韓法院近日判處男子有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

由於主辦單位為防止黃牛票交易，入場時會核對購票者身份證件及手機電子票券，再發放手環式入場憑證，3人因此打起手環的主意，決定直接偷走手環，再交給買家使用。

判刑1年半緩刑3年

犯案當下，2名同夥假裝在活動攤位附近拍攝內部情況，藉此轉移工作人員注意力，A某則趁機將用膠帶固定在桌上的夾鏈袋整袋扯下，裏面裝有多達100條入場手環。得手後，他再將手環交給附近等候的女性同夥，隨即離開現場。

不過，A某在法庭上否認偷竊，辯稱自己只是撿起掉在地上的手環，再交給女性同夥，並非實際竊取。法官則根據現場閉路電視畫面、手機數位鑑識結果，以及同夥之間的對話紀錄，認定這是事先策劃的集體竊盜行為。