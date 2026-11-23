中國第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」周日載著逾3,800賓客從廣州南沙國際郵輪母港出發，展開前往本港以及越南順化的6日5夜首航之旅，今天抵達本港。該郵輪是繼「愛達．魔都號」後又一國產大型郵輪展開常態化商業營運，有助推動中國郵輪經濟。

「愛達．花城號」首航儀式由奧運跳水冠軍郭晶晶擔任啟航大使。首航起點廣州南沙國際郵輪母港，是全國規模最大的郵輪母港綜合體之一；同日南沙郵輪母港免稅店也正式營業。「愛達·花城號」的航班月前已率先開放預訂，本港有旅行社較早時稱已收到不少旅客報名。

作為姊妹船，「愛達．花城號」較魔都號噸位更大也更修長。其全長341米、總噸位14.19萬，設2,130間艙房、可容納5,232名賓客。中國旅遊集團旗下愛達郵輪負責「愛達．花城號」營運，集團董事長石岱在首航儀式稱，將加速推動「郵輪+文旅」及「郵輪+體驗」生態，打造海上度假目的地新標桿。愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳則指，下一步將完善旗下郵輪在華東、華北及大灣區等多母港全年運營的布局。廣州市文化廣電旅遊局副局長吳青松說「愛達．花城號」首航為廣州進一步整合郵輪母港、航運、產業及文旅資源帶來新契機。「愛達．花城號」明年會營運逾50個國際航班，將兼顧短途休閒及中長線深度探索，串聯越南、馬來西亞及文萊等多個目的地。郵輪亦會推出多個無目的地的海上遊航班，郵輪本身就是旅遊「目的地」。