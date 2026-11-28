工業旅遊｜北京首鋼園玩轉VR樂園 挑戰極限體驗 闖入爐芯歎咖啡

首鋼園大跳台永久保留 增設極限運動體驗 來北京首鋼園旅遊，理由太多：好玩（有華北最大VR體驗館）、好打卡（巨型震撼煉鋼遺址）、名人盛事效應（谷愛凌冬奧奪金現場）、歷史厚重（百年工業傳承）……一個景點滿足多個旅遊願望！ 冬奧落幕，首鋼園「雪飛天」大跳台的精彩並未散場。這座永久保留的冬奧地標，既是國際滑雪賽事的舞台，也逐步向遊人打開大門，將專業競技場地變成集觀賽、賞景與運動體驗於一身的遊覽空間，讓冬奧留下的不只是回憶。

從北京奧運到北京冬奧 首鋼園迎來新風景 冬奧讓首鋼園成為遊人駐足的熱門景點，而這片鋼鐵廠區與奧運的緣分，早在北京籌辦2008年奧運會時便已展開。 2001年北京申奧成功，隨着「綠色奧運」理念推進，改善空氣質素成為城市籌備盛事的重要一環。距離天安門約20公里的首鋼，也在這段時期踏上轉型之路，將北京石景山的鋼鐵生產線逐步遷往河北曹妃甸。 京奧期間，昔日機器轟鳴的十里鋼城漸漸放慢步調：5座高爐中，4座暫停運作；3座煉鋼廠亦只留下一座有限度生產。曾經日夜不息的廠區，迎來了少有的寧靜。

走入首鋼高爐歎咖啡 暢玩華北最大VR科幻樂園 機器冷卻，但人情不減。首鋼停產後，不少退下火線的職工如軋鋼員、設備操作工等紛紛改拿擴音器，當起園區導賞員。那些鋼花飛濺的軋鋼片段，揮汗如雨的辛勞時光，今已化作甘之如飴的美好回憶，也成為遊客最動容的溫暖導賞。 走進巨大的一高爐，焦黑的爐壁依附着積累百年的爐渣炭灰，手一摸，瞬間變黑。改建過後，煙燻餘燼氣息大減，反而聞到陣陣咖啡香。 曾經流淌着1,500度的高溫鐵水的爐芯位置，現已改建咖啡館，「爐渣雞塊」是這裏的招牌菜，焦黑的雞塊猶如在壁上刮下來的爐渣，入口香脆，玩味十足！

離開VR體驗館，雙腿發痠，正好可在「蘿蔔快跑」平台召輛出租車代步。首鋼園是北京少數開放無人駕駛的區域之一，一般不到幾分鐘，就有出租車來。 在寧靜車廂小歇片刻，看着方向盤於無人駕駛席前凌空轉動，穿梭於鋼鐵森林之間。 百年鋼廠從1919年走到今天，由熱浪翻滾的鋼熔爐到閃耀亮麗的水晶鞋，黯淡的工業灰塵擦亮為明淨的奧運藍，鏽蝕機器進化為VR大本營。奧運時期的「冰與火之歌」早已變奏，首鋼園正與未來科技，譜寫出最貼地的時代和弦。

北京首鋼園旅遊資訊 地址：北京市石景山區石景山路68號

營業時間：8am-7pm；「頑酷心跳塔」10am-7pm

微信：AI尚首鋼園小程序

首鋼一高爐‧「So Real」科幻樂園

地址：北京市首鋼園北區金安科幻廣場

營業時間：星期二至五1:30pm-7:30pm，星期六至日10:30am-9pm，星期一閉館 本文獲 「當代中國」 授權於 am730 刊出，歡迎關注 北京首鋼園有乜景點必睇？ 首鋼滑雪大跳台（雪飛天）. 2022年北京冬奧會比賽場館，背後緊鄰四座巨型冷卻塔，夜景燈光極具視覺震撼力。

一至四號高爐. 園區最核心的鋼鐵巨獸遺蹟。其中三高爐已改造為展覽與活動空間，遊客可預約登頂俯瞰園區全景；。

瞭倉藝術館. 由昔日儲存原料的廢棄筒倉改造而成，內部結合數字多媒體技術。

群明湖與秀池. 園區內的生態景觀湖泊，湖水倒映著巨型高爐與冷卻。

北京首鋼園交通 搭乘北京地鐵11號線至「新首鋼站」出站即達園區南側；或搭乘地鐵6號線 / S1線至「金安橋站」步行前往北側入口