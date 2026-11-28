北京首鋼園，一座因2022年北京冬奧重生的百年工業遺址。冷卻塔之間，建成了曼妙如水晶鞋的「雪飛天」大跳台，在自由式滑雪運動員谷愛凌一躍奪金下，譜寫出雋永的「冰與火之歌」。
冬奧結束後，水晶鞋歸於平淡，換成鋼鐵巨獸當主角。百載工業遺址近年悄悄將內核升級，鐵鏽高爐變成霓虹感十足的元宇宙VR科幻樂園。你甚至可走進爐壁焦灼的爐芯遺址歎咖啡，吃着黑如爐渣的文創炸雞，細味北京首鋼園的「光影變奏」。
文章出處：「當代中國」網站
首鋼園大跳台永久保留 增設極限運動體驗
來北京首鋼園旅遊，理由太多：好玩（有華北最大VR體驗館）、好打卡（巨型震撼煉鋼遺址）、名人盛事效應（谷愛凌冬奧奪金現場）、歷史厚重（百年工業傳承）……一個景點滿足多個旅遊願望！
冬奧落幕，首鋼園「雪飛天」大跳台的精彩並未散場。這座永久保留的冬奧地標，既是國際滑雪賽事的舞台，也逐步向遊人打開大門，將專業競技場地變成集觀賽、賞景與運動體驗於一身的遊覽空間，讓冬奧留下的不只是回憶。
那怕沒機會走上跳台比賽，遊客亦可付費乘搭特製的斜行電梯，直達昔日運動員出發的48米高空平台，俯瞰開闊的首鋼園及西山美景，感受谷愛凌等滑雪運動員居高臨下的視野，才算不枉此行。
除此之外，你還可挑戰跳台上的極限運動，體驗高空速降及攀岩等的滋味；而下方在冬季會幻化冰雪奇境，讓家庭客騎雪圈滑道、玩雪地悠波球，樂也融融。
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從北京奧運到北京冬奧 首鋼園迎來新風景
冬奧讓首鋼園成為遊人駐足的熱門景點，而這片鋼鐵廠區與奧運的緣分，早在北京籌辦2008年奧運會時便已展開。
2001年北京申奧成功，隨着「綠色奧運」理念推進，改善空氣質素成為城市籌備盛事的重要一環。距離天安門約20公里的首鋼，也在這段時期踏上轉型之路，將北京石景山的鋼鐵生產線逐步遷往河北曹妃甸。
京奧期間，昔日機器轟鳴的十里鋼城漸漸放慢步調：5座高爐中，4座暫停運作；3座煉鋼廠亦只留下一座有限度生產。曾經日夜不息的廠區，迎來了少有的寧靜。
2008年，北京奧運在鳥巢揭幕，世界的目光聚焦這座城市。與此同時，西面的首鋼廠區，也正悄然翻開新的一頁。
到了2010年，隨着北京石景山廠區的鋼鐵生產全面停下，高爐與廠房逐漸告別往日的忙碌。不過，鋼城的故事並未就此落幕，隨着冬奧帶來新活力，如今的首鋼園已換上新貌，昔日的工業風景，也成為遊人眼中別具魅力的城市景致。
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走入首鋼高爐歎咖啡 暢玩華北最大VR科幻樂園
機器冷卻，但人情不減。首鋼停產後，不少退下火線的職工如軋鋼員、設備操作工等紛紛改拿擴音器，當起園區導賞員。那些鋼花飛濺的軋鋼片段，揮汗如雨的辛勞時光，今已化作甘之如飴的美好回憶，也成為遊客最動容的溫暖導賞。
走進巨大的一高爐，焦黑的爐壁依附着積累百年的爐渣炭灰，手一摸，瞬間變黑。改建過後，煙燻餘燼氣息大減，反而聞到陣陣咖啡香。
曾經流淌着1,500度的高溫鐵水的爐芯位置，現已改建咖啡館，「爐渣雞塊」是這裏的招牌菜，焦黑的雞塊猶如在壁上刮下來的爐渣，入口香脆，玩味十足！
咖啡館旁是華北最大VR體驗館首鋼一高爐‧「So Real」科幻樂園。樓高5層的室內空間，以霓虹和激光線條營造出迷離的科幻感，將航天、機甲、星際文明等科幻元素與機動遊戲共冶一爐。
遊客戴上VR眼鏡，即可於「無盡之塔」化身狙擊手，與對手激烈槍戰；或者幻化青龍、朱雀，跟随齊天大聖騰雲駕霧，降魔服妖。大人小孩玩到樂而忘返。
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離開VR體驗館，雙腿發痠，正好可在「蘿蔔快跑」平台召輛出租車代步。首鋼園是北京少數開放無人駕駛的區域之一，一般不到幾分鐘，就有出租車來。
在寧靜車廂小歇片刻，看着方向盤於無人駕駛席前凌空轉動，穿梭於鋼鐵森林之間。
百年鋼廠從1919年走到今天，由熱浪翻滾的鋼熔爐到閃耀亮麗的水晶鞋，黯淡的工業灰塵擦亮為明淨的奧運藍，鏽蝕機器進化為VR大本營。奧運時期的「冰與火之歌」早已變奏，首鋼園正與未來科技，譜寫出最貼地的時代和弦。
北京首鋼園旅遊資訊
地址：北京市石景山區石景山路68號
營業時間：8am-7pm；「頑酷心跳塔」10am-7pm
微信：AI尚首鋼園小程序
首鋼一高爐‧「So Real」科幻樂園
地址：北京市首鋼園北區金安科幻廣場
營業時間：星期二至五1:30pm-7:30pm，星期六至日10:30am-9pm，星期一閉館
北京首鋼園有乜景點必睇？
首鋼滑雪大跳台（雪飛天）. 2022年北京冬奧會比賽場館，背後緊鄰四座巨型冷卻塔，夜景燈光極具視覺震撼力。
一至四號高爐. 園區最核心的鋼鐵巨獸遺蹟。其中三高爐已改造為展覽與活動空間，遊客可預約登頂俯瞰園區全景；。
瞭倉藝術館. 由昔日儲存原料的廢棄筒倉改造而成，內部結合數字多媒體技術。
群明湖與秀池. 園區內的生態景觀湖泊，湖水倒映著巨型高爐與冷卻。
北京首鋼園交通
搭乘北京地鐵11號線至「新首鋼站」出站即達園區南側；或搭乘地鐵6號線 / S1線至「金安橋站」步行前往北側入口