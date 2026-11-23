央視新聞報道，廣西大瑤山一帶有人設置大量非法捕鳥裝置，威脅南遷候鳥安全；有食肆更向食客提供野味，並聲稱如有部門調查，會事先收到通知。報道指，11月初，央視記者聯同護鳥義工到廣西來賓市金秀瑤族自治縣，在附近山區發現多個捕鳥網，部分網上已有雀鳥被纏住。義工其後救出部分雀鳥，經核實，牠們已列入國家《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，屬受法律保護的野生動物。
被救雀鳥列國家保護名錄
央視報道指，記者及護鳥義工在金秀瑤族自治縣附近山區調查期間，先後發現多個捕鳥網，部分雀鳥被網纏住，未能自行脫身。獲救雀鳥經核實後，確認已列入國家《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，受法律保護。報道其後追查被捕野生動物的去向，發現除了有食肆張貼每斤200元人民幣的「小鳥」售價，亦有食肆主動向客人推銷野味，包括每隻25元人民幣的水鳥，以及每半公斤售價158元人民幣的豹貓。
明碼標價售野味 店主稱有人通風報信
涉事老闆向央視記者坦言，野味屬於違禁品，平日不會存放在店內，必須待食客「預訂」後，才從鄉親或中間商處取貨。當被問到相關部門是否會到食肆檢查，店主表示偶爾會，但聲稱：「反正我是認識的，人家行動之前肯定會通知我的。」央視記者其後致電金秀瑤族自治縣自然保護地和野生動植物保護中心，職員表示，調查期間基本沒有發現有人捕捉野生雀鳥，亦不知道有食肆提供野味。報道指出，食肆方面一方面聲稱野味不會日常存放，另一方面則可按客人預訂，從鄉親或中間商取得相關貨品。央視記者及護鳥義工其後將暗訪期間發現的非法捕鳥，以及食肆售賣受保護野生動物的線索，全部交予當地相關部門。
截至報道刊出前，當地公安部門已初步偵破一系列非法狩獵案件，共立案14宗，拘捕12名疑犯，並清理捕鳥網519張及獵具437個。當局其後對全縣食肆進行突擊檢查，查獲203隻速凍野生鳥類。
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