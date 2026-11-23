央視新聞報道，廣西大瑤山一帶有人設置大量非法捕鳥裝置，威脅南遷候鳥安全；有食肆更向食客提供野味，並聲稱如有部門調查，會事先收到通知。報道指，11月初，央視記者聯同護鳥義工到廣西來賓市金秀瑤族自治縣，在附近山區發現多個捕鳥網，部分網上已有雀鳥被纏住。義工其後救出部分雀鳥，經核實，牠們已列入國家《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，屬受法律保護的野生動物。

被救雀鳥列國家保護名錄

央視報道指，記者及護鳥義工在金秀瑤族自治縣附近山區調查期間，先後發現多個捕鳥網，部分雀鳥被網纏住，未能自行脫身。獲救雀鳥經核實後，確認已列入國家《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，受法律保護。報道其後追查被捕野生動物的去向，發現除了有食肆張貼每斤200元人民幣的「小鳥」售價，亦有食肆主動向客人推銷野味，包括每隻25元人民幣的水鳥，以及每半公斤售價158元人民幣的豹貓。