江西省贛州市傳出一起意外事件，一間洗車店替罐車清洗內部時，3人接連進入密閉空間，全數昏迷後經搶救宣告不治，官方確認3人皆因「一氧化碳中毒死亡」。

意外發生於今年3月，涉事車輛為河南省一間物流公司擁有的罐式半拖車，罐體容量達42.1立方米，設有3個沙井。該車運送34.08噸增塑劑，卸貨後清洗罐體，隔天又裝載32噸複合碳源，並完成卸貨，之後駛入江西贛州市一間洗車店準備清洗。

根據閉路電視影片，當晚楊姓貨車司機駕車抵達洗車店，隨後與謝姓洗車店店主妻子交談。之後謝妻爬上罐體頂部，打開靠近車尾的人孔蓋查看內部情況，並打開罐車底部排水閥，穿著雨衣、戴著口罩，再度爬上車頂，謝男則遞上水管。謝妻先後打開不同位置的人孔，接著站在人孔旁沖洗罐體內部。