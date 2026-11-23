江西省贛州市傳出一起意外事件，一間洗車店替罐車清洗內部時，3人接連進入密閉空間，全數昏迷後經搶救宣告不治，官方確認3人皆因「一氧化碳中毒死亡」。
意外發生於今年3月，涉事車輛為河南省一間物流公司擁有的罐式半拖車，罐體容量達42.1立方米，設有3個沙井。該車運送34.08噸增塑劑，卸貨後清洗罐體，隔天又裝載32噸複合碳源，並完成卸貨，之後駛入江西贛州市一間洗車店準備清洗。
根據閉路電視影片，當晚楊姓貨車司機駕車抵達洗車店，隨後與謝姓洗車店店主妻子交談。之後謝妻爬上罐體頂部，打開靠近車尾的人孔蓋查看內部情況，並打開罐車底部排水閥，穿著雨衣、戴著口罩，再度爬上車頂，謝男則遞上水管。謝妻先後打開不同位置的人孔，接著站在人孔旁沖洗罐體內部。
然而，致命舉動為謝妻直接進入靠近駕駛室的第一個沙井清洗罐體，過程中完全沒有使用任何通風設備，也無配戴防毒面具。約4分鐘後，謝男爬上罐車查看，並進入同一個沙井查看妻子情況，隨即探頭求救，卻再次進入罐內。
楊姓貨車司機發現後進入沙井救人，之後影片一直拍不到三人逃走。謝男的母親發現出現問題，連忙打電話通知女兒，女兒趕到發現，謝妻、謝男及楊男3人全都昏迷倒地，送院後回天乏術。
殘留物料產生有毒氣體 無通風置備
11月17日曝光的調查報告指出，3人均因一氧化碳中毒死亡，因運輸貨物及殘留物料分解後，產生一氧化碳、二氧化氮、甲醛、苯、甲苯及二甲苯等有毒氣體，加上沒有通風置備，導致致命毒氣累積。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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