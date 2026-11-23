內地不少地方提倡喪事簡辦。山東省濟南市濟陽區有村落近日推行喪俗改革，倡導給白事「瘦身」，要求從去世到安葬所有儀式在不超過24小時完成。當地村委會負責人則表示，村內有與百姓商量並推行簡化喪事新做法，絕非強制執行，是建立在村民自願的基礎，「大家都比較支持」。

村民自願執行 「大家都比較支持」

過去辦一場白事，程序繁瑣開銷巨大，滿桌祭品流水宴席，兩三天治喪周期，主家身心俱疲。為改變這一狀況，濟陽區牛王村在廣泛征求村民意見的基礎上，推出白事「三個一」做法，把不必要的花費和負擔降下來。

以往辦喪事要3天

按規定，祭奠時只設「一張祭」，即只保留一份統一規格的簡易祭品，祭奠時所有親戚重複利用。儀式結束後，祭品由村裏統一回收保管，供下一戶辦喪事時重複使用。喪事期間不擺宴席、不設流水席，只為幫忙的鄉親和弔唁的親友提供「一碗湯」，簡簡單單一碗大鍋菜，配上饅頭或米飯，吃飽就行。村裏還推行「一日喪」，要求從去世到安葬所有儀式在不超過24小時完成，不搞夜間的繁文縟節，不搞長時間守靈。牛王村用三條具體規矩給白事「瘦身」，祭品開銷壓到數百元人民幣以內，宴席開銷減少超過一半，治喪時間縮到24小時以內。白事不再比併排場，而是回歸對逝者的尊重和對生者的體諒。