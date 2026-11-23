國家保密局微信公眾號「保密觀」披露一宗某部委機構幹部向境外勢力透露敏感資料的案件，法院以犯間諜罪，判處幹部死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。(網上圖片)

某部委工作人員麻某在駐A國工作期間，與B國駐A國情報人員凱琳結識。凱琳以加強溝通、學習中文等理由，頻頻約見麻某，希望多和其交流學習，並承諾給予麻某一定報酬。過了一段時間，凱琳逐漸將交流內容轉到政治敏感話題和國際時事熱點上，並開始打探中國駐A國機構人員及工作情況。

國家保密局微信公眾號「保密觀」今日（23日）披露一宗某部委機構幹部向境外勢力透露敏感資料的案件，法院以犯間諜罪，判處幹部死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

麻某向凱琳透露了涉及中國駐A國機構大量敏感信息，並將機構內部電話本提供給凱琳。隨著二人溝通日益深入，凱琳提出介紹同事唐正和麻某認識。見面後，唐正直接要求麻某加入B國情報機構，並要挾說如麻某不從，就將其過往非法行為向中國政府有關部門告發。

麻某接受B國情報機構間諜代理組織人指派的任務，簽署了「合作文件」，其中包括「保密」「忠誠」等條款，每月領取固定報酬。唐正還專門為麻某配發了手提電腦，用於發送和接收情報。