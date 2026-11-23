據央視報道，該選修課「一位難求」，名額於選課系統開放後迅速填滿。課程內容包括製作月餅、急救、維修電器、園藝，以及安裝水管等，被學生暱稱為「過日子課」，更感嘆課程「打開了新世界的大門」。

位於天津的南開大學近日開設名為《校園勞育與生活素養提升實踐》的通識選修課爆紅，被內地網民稱為「過日子課」，課程內容實用受學生歡迎。

課程為南開大學後勤服務處聯合膳食服務中心、接待服務中心開設，導師包括飯堂師傅、後勤維修員工、咖啡師、園藝老師等，上堂地點可以是飯堂、電錶房、綠化帶，學生形容為「每周上課都有全新體驗」。

南開大學表示，課程目的是為幫助學生掌握必要的生活技能。報道引述指導老師趙澗丹表示，對大學生而言，課堂知識固然重要，生活實踐同樣不可或缺，勞動教育是為了讓學生在真實的體驗中增長本領、涵養責任。

新京報發評論文章指，在以往固有印像中，大學生總有些眼高手低，學歷不低，做起事來卻顯得「笨」，這多少與其所接受的教育是有關係，許多學生在基礎教育階段把大量時間用於學業，忽略了生活能力養成，而大學補上這一課，有其現實意義。