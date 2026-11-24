中國「天宮」太空站即將迎來首位外籍太空人，中國載人航天工程辦公室今早（24日）宣布，神舟二十四號載人飛船定於周三（25日）早上8時18分發射升空，乘組由指令長湯洪波、武毅及巴基斯坦載荷專家穆罕默德·齊尚·阿里組成，展開首次中外聯合飛行任務。本身為巴基斯坦軍方現役飛行員的阿里，4月起赴京接受航天系統操作及高強度中文訓練，將成為首位進駐「天宮」的外籍太空人。

神舟二十四號載人飛船入軌後，將優先採用3.5小時自主快速交會對接策略，對接天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。航天員乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。三人分別為航天駕駛員、航天飛行工程師和載荷專家。湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。發言人說，目前任務各項準備工作正穩步推進，執行此次發射任務的長征二號F遙二十四運載火箭即將加注推進劑。

阿里完成短期任務後 隨「神廿三」返回

發言人表示，根據任務安排，來自巴基斯坦的航天員阿里將以載荷專家身份執行短期飛行任務，是中國太空站首迎首名外籍航天員。在軌期間，除了參與乘組日常工作外，主要承擔中巴合作空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及實驗單元的安裝，並按計劃開展在軌實驗。完成短期聯合飛行任務後，阿里將隨神舟二十三號載人飛船返回。按計劃，兩個乘組將在軌共同生活及交接約1星期。

任務總指揮部決定由神舟二十三號乘組指令長朱楊柱執行一年期在軌駐留試驗任務，試驗對工程現行航天員在軌健康、工作、生活保障體系提出新的挑戰，將為他們深入認知人類在太空長期健康生存面臨的科學問題和所需的保障技術，提供一次珍貴的科學研究與技術驗證機會。