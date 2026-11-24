中國載人航天工程辦公室今早（24日）宣布，神舟二十四號載人飛船定於周三（25日）早上8時18分發射升空，乘組由指令長湯洪波、武毅及巴基斯坦載荷專家穆罕默德·齊尚·阿里組成。
發言人在神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會表示，按計劃兩個乘組將在軌共同生活及交接約1星期間，巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里主要執行短期聯合飛行任務，之後與航天員張志遠、黎家盈共同搭乘神舟二十三號載人飛船返回。完成乘組輪換後，神舟二十三號乘組指令長朱楊柱執行一年期在軌駐留試驗任務，繼續駐留空間站。內地航天圈消息指，神舟二十三號的返回窗口大約在11月30日清晨。
發言人說，香港首名航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。她同隊友與地面科研人員密切配合、高效協同，完成了空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究等科學實驗。
在出艙活動中，黎家盈在艙內操作機械臂，為兩名隊友提供有力支持，輔助隊友順利完成太陽翼維修和空間碎片防護裝置安裝等任務。在「天宮課堂·港澳專場」授課活動中，她與隊友共同擔任太空教師，通過天地連線向青少年生動演示微重力實驗，介紹航天員如何在空間站開展科研活動，讓港澳同胞直觀了解祖國航天事業的輝煌成就，厚植愛國情懷，取得熱烈反響。
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