中國載人航天工程辦公室今早（24日）宣布，神舟二十四號載人飛船定於周三（25日）早上8時18分發射升空，乘組由指令長湯洪波、武毅及巴基斯坦載荷專家穆罕默德·齊尚·阿里組成。

發言人在神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會表示，按計劃兩個乘組將在軌共同生活及交接約1星期間，巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里主要執行短期聯合飛行任務，之後與航天員張志遠、黎家盈共同搭乘神舟二十三號載人飛船返回。完成乘組輪換後，神舟二十三號乘組指令長朱楊柱執行一年期在軌駐留試驗任務，繼續駐留空間站。內地航天圈消息指，神舟二十三號的返回窗口大約在11月30日清晨。

發言人說，香港首名航天員黎家盈在神舟二十三號任務中擔任載荷專家，在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面很好完成了各項任務。她同隊友與地面科研人員密切配合、高效協同，完成了空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究等科學實驗。