阿爾山站亦很有歷史，它的主體由侵華日軍於1937年建成，是一幢低檐尖頂，由磚木、花崗岩和鋼筋混凝土結合建造的日式小樓，屬日軍阿爾山要塞的組成部分。作為日軍侵華重要見證，阿爾山站2013年被列為全國重點文物保護單位。 被冠上「最小火車站」頭銜，加上充滿異域風情的建築，阿爾山站近年吸引到不少旅客專程前來「打卡」。

有車站連候車室都沒有？ 那媒體和AI的說法「實錘」了嗎？有鐵路迷認為，如果以建築面積或候車室面積作為衡量車站大小的標準，阿爾山站大機率不是「最小」。它最少設了候車室，有一些車站卻是「本來無一物」，連候車室和售票窗都沒有。 甚麼火車站沒有候車室和售票窗？ 先看一點資料：中國火車站會根據客貨運量等條件，分為特等和一至五等車站，特等車站平均每天客流量在6萬人次以上，而最低的五等車站，一般不辦理客運業務，只負責列車會車、讓車工作。

在6個等級火車站之下，還有一種「旅客乘降所」，剛才提到沒候車室的火車站，便屬於該類別。 松嶺人流極少 乘降所很多位置偏僻，一天僅一、兩班「綠皮」慢火車短暫停靠，上下車旅客很少，例如吉林白山市的松嶺，除了「冰雪遊」旺季，平日乘客寥寥。因為成本效益，一些乘降所完全沒有職員當值，設備也非常簡單，不設候車室和售票廳都不稀奇，一些甚至連月台和站牌都欠奉，完全沒有車站的樣子。人們要坐車，只需站在路軌邊等候，火車來了直接上車，再找列車員補票。

雙洋才是最小高鐵站？ 另外，很多媒體提到位於江西上饒、合福高鐵線（安徽合肥至福建福州）上的五府山站，建築面積僅2,000平方米，是中國最小高鐵站。但中國高鐵發展迅速，這說法已經過時了。 位於福建龍岩市境內的雙洋站亦是高鐵站，它於2018年啟用（比五府山站晚3年），建築面積1,500平方米，比五府山站更小。該站候車室有480平方米，能容納400人候車。 說完「最小」，再補充一些「最大」和「最多」資料：目前中國總佔地面積最大的火車站，是260多萬平方米廣州白雲站，但它的建築面積只有14萬多平方米；擁有最大候車室的是預計2027年下半年啟用的南京北站，其面積為12萬平方米，是深圳北站的3倍多；站台數量最多車站是西安北站，共18個月台和34條線道。