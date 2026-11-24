貴州貴陽一名新抱生下孩子後，奶奶送上一份超厚的賀禮，她將人民幣百元鈔票折疊、串聯成「錢花環」，整床鋪滿紅通通鈔票，總額高達10萬人民幣，一家和諧。
網傳影片中，醫院病房內，剛生完孩子的產婦躺在病床上，奶奶進門後先將一旁的嬰兒車移開，接著走向新抱，拿出用百元大鈔精心折疊、串聯而成的「錢花環」，一堆鈔票瞬間鋪滿整張病床，場面壯觀。
據《澎湃新聞》報道，產婦丈夫王先生表示，這份「潑天富貴」是母親特別送給新抱的賀禮，總額共10萬元人民幣。奶奶表示，新抱生孩子非常辛苦，自己也十分心疼她，因此特別準備這份禮物，除了祝賀新生命到來，也希望新抱能好好休養身體。
盼新抱好好休養
送上巨額現金的同時，奶奶還不斷在床前叮囑新抱，要好好保重身體，並送上「母子平安」的祝福。滿床紅通通鈔票與奶奶樸實的關心交織，令不少網民直呼雙重暖心。
影片曝光後引發網友熱議，有人笑稱這根本是傳說中的「神仙奶奶」，「實在又霸氣！」也有人認為，比起一般浪漫的鮮花，這份實打實的賀禮更直接，既是對新生命降臨的祝福，也是奶奶對新抱付出的認可。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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