貴州貴陽一名新抱生下孩子後，奶奶送上一份超厚的賀禮，她將人民幣百元鈔票折疊、串聯成「錢花環」，整床鋪滿紅通通鈔票，總額高達10萬人民幣，一家和諧。

網傳影片中，醫院病房內，剛生完孩子的產婦躺在病床上，奶奶進門後先將一旁的嬰兒車移開，接著走向新抱，拿出用百元大鈔精心折疊、串聯而成的「錢花環」，一堆鈔票瞬間鋪滿整張病床，場面壯觀。

據《澎湃新聞》報道，產婦丈夫王先生表示，這份「潑天富貴」是母親特別送給新抱的賀禮，總額共10萬元人民幣。奶奶表示，新抱生孩子非常辛苦，自己也十分心疼她，因此特別準備這份禮物，除了祝賀新生命到來，也希望新抱能好好休養身體。