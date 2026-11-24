廣東一名王姓男子日前在網購平台購買一條牛仔褲，收到後試穿準備重新整理時，在褲子裡發現一條男士平口內褲。事件曝光後引發網友熱議，也有人質疑是否自導自演。

據《大皖新聞》報道，王先生11月17日在網購平台內一間旗艦店購買一條牛仔褲，費用為人民幣512.94元。收到包裹後，他隨即試穿，初時並沒有發現異樣，直到覺得尺寸不合，脫下褲子準備重新穿上時，才注意到褲襠部位置鼓起，怎麼整理都無法攤平。

王先生認真一看，發現裡面藏著一條男士平口內褲。他第一時間的感受就是「噁心」，並認為不像是新的內褲，而是曾經被穿過的。發現異物後，王先生立即聯繫店方客服。方僅表示可以退貨退款，並稱商品出貨前曾經檢查過，還提供一段約30秒包裹打包的影片，令事主感到難以接受。