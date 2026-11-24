廣東一名王姓男子日前在網購平台購買一條牛仔褲，收到後試穿準備重新整理時，在褲子裡發現一條男士平口內褲。事件曝光後引發網友熱議，也有人質疑是否自導自演。
據《大皖新聞》報道，王先生11月17日在網購平台內一間旗艦店購買一條牛仔褲，費用為人民幣512.94元。收到包裹後，他隨即試穿，初時並沒有發現異樣，直到覺得尺寸不合，脫下褲子準備重新穿上時，才注意到褲襠部位置鼓起，怎麼整理都無法攤平。
王先生認真一看，發現裡面藏著一條男士平口內褲。他第一時間的感受就是「噁心」，並認為不像是新的內褲，而是曾經被穿過的。發現異物後，王先生立即聯繫店方客服。方僅表示可以退貨退款，並稱商品出貨前曾經檢查過，還提供一段約30秒包裹打包的影片，令事主感到難以接受。
影片顯示，工作人員將牛仔褲包裝袋掃碼後，放入商品紙盒並貼上快遞標籤。但王先生認為，這只能證明商品正常出貨，並不能證明牛仔褲內部沒有其他物品，「看不出他們對商品做過檢查」。
不滿店方無道歉
王先生也表示，目前牛仔褲仍在自己手中。他強調，無論最後是否能確認內褲從何而來，自己作為消費者都可以接受退貨退款，但讓他真正難以接受的是，商品內竟出現一條內褲，店方卻連一句基本的道歉都沒有。
事主否認「自導自演」
對於網友質疑事件可能是「自導自演」，王先生則否認，並稱自己從頭到尾都沒有要求任何賠償，「我的訴求就是對方承認錯誤、道歉。」
記者並致電該公司消費者投訴專線反映情況，客服回應稱，公司已收到消費者反映，並根據商品上的唯一識別碼，翻查相關驗貨影片，「沒有看到其他物體」，同時也已向消費者提供出貨影片。
客服進一步表示，考量消費者購物體驗，店方目前可以提供退貨退款，但暫時沒有其他處理方案。截至目前，雙方對於「內褲究竟從何而來」仍沒有共識，事件真相仍待進一步釐清。
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