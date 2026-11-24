廣東一名男子近日迷上網上遊戲《魔獸世界》，連續3天玩到凌晨3、4點，影響妻子的睡眠，惟勸說無果。詎料妻子在網上狠發「江湖追殺令」，號召玩家圍剿丈夫，丈夫起初還挑釁說「不會有人找到我」，但隔天，就被大批玩家組隊輪番擊殺，令丈夫無法進行正常任務，網民爆笑直言簡直是「六大派圍剿光明頂」。

綜合《新浪新聞》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，妻子先假裝對丈夫玩的遊戲有興趣，套出他的遊戲ID、角色種族、職業，以及常出沒的地圖座標。隔天，她把求助影片發上網，公開丈夫的角色資訊，號召玩家每晚約凌晨1時就「追殺」他，讓他乖乖offline睡覺。丈夫起初不以為意，還挑釁說玩家根本找不到他。詎料短短3小時內，就有大批玩家組隊圍攻，不論他跑到地圖哪個角落，都被鎖定、輪番擊殺，根本無法正常做任務。由於他的遊戲ID就是「天天開心」這個普通名稱，因此其他使用同名的玩家也慘受牽連。