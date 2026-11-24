亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議在深圳閉幕。中共深圳市委、深圳市人民政府在周二（24日）向市民發感謝信，感謝全力配合及傾情付出，把深圳在國際的知名度、影響力、美譽度提高到了前所未有的高度，讓深圳迎來高光時刻。

感謝市民「全妝出街」 辛勞不便自己扛

信中表示，感謝深圳市民「全妝出街」，暫別平日鬆弛的休閒穿搭、換上大方得體的正裝迎接盛會，同時提到快遞小哥、外賣騎手趁跑單間隙學習英語、隨手拍助力城市管養，出租車、網約車司機亦把「國際會客廳」辦到車廂，形容市民在這場深圳走向世界的「成人禮」上「盛裝出鏡、精彩亮相」。