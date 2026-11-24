亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議在深圳閉幕。中共深圳市委、深圳市人民政府在周二（24日）向市民發感謝信，感謝全力配合及傾情付出，把深圳在國際的知名度、影響力、美譽度提高到了前所未有的高度，讓深圳迎來高光時刻。
感謝市民「全妝出街」 辛勞不便自己扛
信中表示，感謝深圳市民「全妝出街」，暫別平日鬆弛的休閒穿搭、換上大方得體的正裝迎接盛會，同時提到快遞小哥、外賣騎手趁跑單間隙學習英語、隨手拍助力城市管養，出租車、網約車司機亦把「國際會客廳」辦到車廂，形容市民在這場深圳走向世界的「成人禮」上「盛裝出鏡、精彩亮相」。
信中提及，全市每三輛「粵B」車牌的車就有一輛主動停駛，不少市民居家辦公、帶薪休假、外出旅遊、走親訪友，把從容順暢讓給盛會，辛勞不便由市民自己來扛；感謝市民堅守崗位，為整潔優美的市容環境、優質高效的公共服務、安全平穩的城市運作勞碌奔忙。
形容市民為「深圳奇跡的締造者」
當局亦感謝市民見證分享，讓深圳故事、大灣區故事、中國故事聲名遠揚，又強調，這座城市不會忘記，形容市民是「深圳奇跡的締造者，是深圳大故事的主角主創」，呼籲市民把盛會凝聚的同心合力恒久傳揚，感恩奮進、苦幹實幹，奮力建設好中國特色社會主義先行示範區。