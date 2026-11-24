澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）公布《亞洲實力指數2026》（Asia Power Index 2026），最新評估顯示，美國仍維持亞洲第一強權地位，中國排名第二，但美國與中國綜合實力差距進一步縮窄，兩國僅相差5.3分，創下2018年該指數成立以來的最小差距。 美中僅差5.3分 美國多方面下滑 根據洛伊研究所最新報告，美國今年綜合實力得分78.9分，中國則為73.6分，兩國差距逐年縮小，今年進一步壓縮至5.3分。報告指出，很大程度與美國將注意力及資源轉向中東，以及中國持續增強實力、加強與區域夥伴關係有關。

洛伊研究所分析，美國今年在「經濟能力」、「軍事能力」、「國防網絡」及「外交影響力」等方面均出現明顯下滑；中國則在多數指標維持穩定，軍事能力、文化影響力及韌性有所提升，但經濟關係指標出現下滑。 報告特別指出，美國對亞洲的注意力受到中東戰事牽動。自2026年2月美、以對伊朗發動軍事打擊後，特朗普政府將部分軍事資源從太平洋第七艦隊調往波斯灣，美國在亞洲的軍事影響力因此受到打擊。過去一年，美國與澳洲、日本及南韓等主要區域盟友舉行的聯合軍演及防務對話也有所減少。

估計中國軍力快速追近 反觀中國，持續推動軍事現代化，海上作戰能力尤其是「制海」與「拒止」能力持續提升。洛伊研究所指出，中國目前在陸基飛彈及地面部隊方面仍大幅領先美國，而且在太平洋地區，中國的軍事部署及快速、大規模投射兵力的能力已超越美國。 報告強調，美國仍擁有多項明顯軍事優勢，包括國防支出。美國軍費規模接近為中國3倍，在陸戰火力、空中力量及運輸能力方面仍居優勢，能夠將軍事力量投射至全球；此外，美國在彈道飛彈核潛艦、航空母艦及兩棲登陸艦等遠程海上力量方面，也仍領先中國。

經濟方面，美中兩國的差距同樣接近。洛伊研究所指出，美國在全球大型企業數量及美元作為主要儲備貨幣的地位方面仍領先中國；但若以購買力平價（Purchasing Power Parity、簡稱PPP）計算，中國經濟增長速度仍高於美國，中國官方外匯儲備規模更接近美國3倍。 報告指出，2025至2026年間，全球對美元的購買量下降，使美元的儲備貨幣地位受到影響，但距離全球「去美元化」形成仍有相當長的路。

值得注意的是，洛伊研究所認為，美中實力差距縮小「更多是華府失誤所造成，而非北京取得重大突破」。報告分析，中東戰事消耗美國長程飛彈庫存、削弱軍事能力，也降低亞洲國家對美國外交影響力的評價。 印度日本俄羅斯列前五 《亞洲實力指數》評估亞洲27個國家及地區，涵蓋軍事能力、經濟能力、國防網絡、外交影響力、文化影響力、韌性及未來資源等8大面向、131項指標。最新排名前五名依序為美國、中國、印度、日本及俄羅斯，澳洲排名第6。