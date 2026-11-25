中國天宮太空站將迎來首位外籍太空人！中國載人航天工程辦公室昨宣布，神舟二十四號載人飛船定於今晨8時18分升空，乘組由指令長湯洪波、武毅及巴基斯坦載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里組成，展開首次中外聯合飛行任務。本身為巴軍現役飛行員的阿里，4月起赴京接受航天系統操作及高強度中文訓練，將成為首位進駐「天宮」的外籍太空人。

湯洪波成三訪天宮第一人 湯洪波、武毅及阿里昨在酒泉衛星發射中心問天閣與公眾見面，3人分別擔任航天駕駛員、航天飛行工程師和載荷專家。湯洪波執行過神十二、神十七載人任務，將成為首位三次到訪天宮的航天員。他說沒想過可第三度到訪天宮，強調無論第幾次升空，都會以首次出征的心態準備，又稱歡迎阿里進入中國空間站的太空家園作客。首次上太空、39歲的武毅稱，今次首度有外籍航天員加入，協同模式有很多新特點，包括溝通要求更高，配合默契更顯珍貴；經過半年訓練，3人已把「能聽懂」練成「能預判」，互相補位和建立相互絕對信任，強調即使文化背景不同，但探索太空的使命目標一致，亦跨語言壁壘。

阿里騷中文「欲窮千里目 更上一層樓」 40歲的阿里用中文發言說，「幾個月前，我走進中國航天研究中心，帶著兩億五千萬巴基斯坦人的夢想。感謝中國政府幫助自己實現飛天夢想」，並表示，這段時間的收穫已經超出最初的預想。他介紹訓練收穫時，朗誦出中國詩人王之渙的名句「欲窮千里目，更上一層樓」，指學習飛行技能、接受教員指導一步步做好執行任務的準備，他說如今已經能夠用中文與中國航天員乘組交流，收獲了兩國之間的友誼。 中巴去年簽署合作協議，啟動巴基斯坦太空人選拔工作，阿里4月入選中國載人航太工程首批外籍太空人，成為預備航太員。據報阿里自小就對航天充滿熱誠，有一本貼了不少國家的升空報章報道的日記，期待自己有天可升空；另據稱他曾在北京語言大學伊斯蘭堡孔子學院學習中文，並被中國文化吸引，曾學中文歌、練書法、打太極及打乒乓等，也讀過杜甫、李白及蘇軾等詩人作品。他特別喜愛唐代詩人王勃《送杜少府之任蜀州》中的「海內存知己，天涯若比鄰」，以及蘇軾《水調歌頭．明月幾時有》中「但願人長久，千里共嬋娟」等。

神二十四入軌後，將優先採用3.5小時自主快速交會對接策略，對接天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。按計劃，兩個乘組將在軌共同生活及交接約一周。阿里除參與乘組日常工作外，主要承擔中巴合作空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及實驗單元的安裝，並按計劃開展在軌實驗。完成短期聯合飛行任務後，阿里將隨神二十三載人飛船返回。神二十三乘組指令長朱楊柱繼續駐留，有望打破神二十一航天員連續駐留210日紀錄，而神二十三另外兩位成員張志遠及本港載荷專家黎家盈，則完成任務返回地球。

中巴合作 將開展4個科學項目 中國載人航天工程辦公室發言人稱，今次是中國載人航天工程史上首次中外航天員聯合飛行，是中巴建交75周年之際，兩國合作取得的又一標誌性成果，亦是中巴傳統友誼重要體現；這次任務將開展生物技術和材料領域的4個中巴合作科學項目，阿里將在軌實施光合微生物藍藻實驗。發言人稱中國空間站工程有豐富的科學應用資源、穩定的在軌運營能力、成熟的天地往返運輸系統、完備的航天員選拔訓練體系，月球探測工程也在穩步推進，中方期待與更多國家和地區一起探索浩瀚宇宙、和平利用外空，為增進全人類共同福祉攜手前行。