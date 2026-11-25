神舟二十四號在早上11時56分，成功對接空間站天和核心艙前向埠，神舟二十四號航天員乘組從飛船返回艙順利進入軌道艙。下午2時35分，在軌執行任務的黎家盈等神舟二十三號航天員乘組順利打開家門，歡迎3名神二十四航天員入駐中國空間站，中外航天員實現首次「太空握手」。這是中國航天史上第9次「太空會師」，亦是「天宮」首次迎來外籍航天員。6名航天員合照記錄歷史性時刻，他們將在空間站進行在軌輪換。

國家主席習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平表示，欣聞巴基斯坦航天員搭乘中國神舟飛船首次成功進入太空，他謹代表中國政府和中國人民，向巴基斯坦政府和人民、兩國航天工作者致以熱烈祝賀，兩國航天員攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，亦是兩國合作新的重要成果。