神舟二十四號在早上11時56分，成功對接空間站天和核心艙前向埠，神舟二十四號航天員乘組從飛船返回艙順利進入軌道艙。下午2時35分，在軌執行任務的黎家盈等神舟二十三號航天員乘組順利打開家門，歡迎3名神二十四航天員入駐中國空間站，中外航天員實現首次「太空握手」。這是中國航天史上第9次「太空會師」，亦是「天宮」首次迎來外籍航天員。6名航天員合照記錄歷史性時刻，他們將在空間站進行在軌輪換。
國家主席習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平表示，欣聞巴基斯坦航天員搭乘中國神舟飛船首次成功進入太空，他謹代表中國政府和中國人民，向巴基斯坦政府和人民、兩國航天工作者致以熱烈祝賀，兩國航天員攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，亦是兩國合作新的重要成果。
【08:40更新】飛船高度逹200公里，已送入預定軌道，太空人狀態良好，發射任務圓滿成功。
【08:30更新】飛船與火箭分離。
【08:25更新】神舟二十四號準時於上午8時18分點火升空。約近3分鐘後，助推器及一、二級分離、以及整流罩先後分離。
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神舟二十四號載人飛船3名太空人，清晨在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場，出席出征儀式，在同在場民眾揮手後登上專車前往發射塔。載人飛船將於今早8時18分，由長征二號F遙二十四運載火箭發射升空。
3名太空人，包括指令長湯洪波、航天飛行工程師武毅，以及巴基斯坦的載荷專家齊尚·阿里，他將是首位到中國太空站的外籍太空人。本港時間清晨5時許在酒泉衛星發射中心參與出征儀式，步出問天閣，領命出征。今次是中國載人航天工程史上首次中外太空人，聯合飛行，大批民眾到場觀看出征儀式，現場氣氛熱烈。3名太空人隨後登上旅遊巴，轉到發射場，陸續進入飛船返回艙，作升空前最後準備。