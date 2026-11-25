峨眉山女店員每日花6小時通勤賣酸奶 7個月瘦13磅「只是為了好玩」

一名24歲女店員小胡近日因「極限通勤」意外爆紅。她為了到海拔3,077米的四川峨眉山金頂賣酸奶，每天清晨6點起床，駕駛電動電單車前往高鐵站，搭景區巴士再行山，最後搭乘纜車抵達金頂，上下班來回時間約6小時，7個月瘦了約13磅。 清晨6時起床 10時抵峨眉山金頂 小胡在峨眉山金頂一號索道下山入口附近一間酸奶店工作。她每天清晨6點起床，6時40分騎電動電單車前往高鐵站，再搭乘景區巴士前往雷洞坪，車程約1個半小時。抵達雷洞坪後，她沿著陡峭石級行山約半小時，微信運動紀錄顯示，這段路要行超過1萬步，接著再搭乘纜車前往金頂，通常抵達時已經接近上午10點。

每日行山1萬步 小胡每天上下班通勤時間約6小時，上班時有時被人流阻礙，放工相對快。她每天通勤時間達6小時，原因是金頂目前只有男生宿舍，沒有有女生宿舍。小胡是店裡唯一一名女員工，因此成為金頂門店唯一每天長時間通勤的員工。 事實上，7個多月前的小胡還只是市區普通上班族。當時看到金頂招聘時，一開始只是覺得「好玩」，加上自己個性外向，認為很適合這份工作，因此決定上山工作，接受約4,000元人民幣（約4,706港元）月薪。她透露自己在金頂工作7個多月，體重已減輕約13磅。「每次行到纜車站，都感覺『燃盡了』。」

酸奶店店長表示，平時沒有景區活動時，駐店員工通常一周落山休息一次；如果景區活動繁忙，上班時間會加長，有時甚至要半個月才能落山休整。 無奈表示「再美的風景 看多了也會膩」 看遍了峨眉山著名景色，包括雲海、日出、佛光以及遠方的貢嘎雪山，令部份人大呼羨慕。不過，遊客難得一見的美景，對她而言已經成為日常。「再美的風景，你看多了也會膩。」小胡笑說。 她把自己每天上下班的過程拍成影片上傳後，引發大批網友關注，甚至有人直呼這是現實版「通勤極限挑戰」。也有網友認為，這麼辛苦的工作，收入應該相當可觀，甚至有人猜測「沒有幾萬根本不會幹」。