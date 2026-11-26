神舟二十四號載人飛船昨天發射，任務取得圓滿成功。飛船順利與天宮空間站對接，乘組並與神二十三乘組達成中國航天史上第9次「太空會師」。神二十四乘組焦點在於首位外籍航天員、巴基斯坦載荷專家穆罕默德．齊尚．阿里，乘組進駐天宮後隨即實現中外航天員首次「太空握手」，也是天宮首次迎來外籍航天員。

搭載神二十四載人飛船的長征二號F遙二十四運載火箭，於昨晨08時18分在酒泉衛星發射中心發射。飛船在約10分鐘後與火箭成功分離，進入預定軌道。至11時56分，飛船與天宮空間站成功對接，對接過程歷時約3.5小時。至下午2時35分，神二十三乘組順利打開「家門」，歡迎神二十四3名航天員︰指令長湯洪波、武毅及阿里進駐中國空間站，中外航天員並實現首次「太空握手」。

黎家盈「太空小蛋糕」款待 神二十三航天員、本港載荷專家黎家盈悉心款待「新朋友」，「看見你們真的是太開心，太激動了。接下來幾天我們一定要好好交流，做好交接的工作。我剛烤了太空小蛋糕」。6位航天員將在空間站在軌輪換，共同生活及交接約一周。神二十四部分任務是展開生物技術及材料領域的4個中巴合作科學項目，其中阿里將在軌進行光合微生物藍藻實驗；完成短期聯合飛行任務後，他將隨神二十三載人飛船返回。神二十三乘組指令長朱楊柱繼續駐留，另外兩位成員張志遠及黎家盈則完成任務返回地球。

國家主席習近平與巴基斯坦總統扎爾達里就中巴航天員執行聯合飛行任務互致賀電。習近平稱，欣聞巴航天員搭乘中國神舟飛船首次成功進入太空，謹代表中國政府和中國人民，向巴政府和人民、兩國航天工作者致以熱烈祝賀，兩國航天員攜手叩問蒼穹，是中巴深厚友誼的生動體現，亦是兩國合作新的重要成果。