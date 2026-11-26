亞太經合組織(APEC)第33次領導人非正式會議上周在深圳舉行，俄羅斯總統普京期間出席俄中美元首歷史性三方會談。他於深圳期間下榻深圳康萊德酒店。酒店總經理接受內媒訪問時介紹，普京非常喜歡吃這裏的潮粵菜，在離開前還打包上了飛機，更留下了親筆簽名，並說「謝謝」，還特意留下伏特加等俄羅斯特產作為回贈。

酒店總經理卡特回憶了統普京一行人離店時的場景：「總統先生身邊有翻譯，他自己本身可以說簡單中文。他說『謝謝酒店周到的服務』，並表示整個代表團對我們服務和設施非常滿意。」普京此次下榻的套房沒有網上平台預訂渠道。卡特表示：「對於酒店來說，套房不僅僅是一個商品，它更多代表的是酒店是否具備接待國家元首、重要政客和商界領袖的能力。」

餐飲方面，酒店最初並未預計普京會食用酒店的中國菜，及後接到隨行團隊轉達「總統喜歡中國菜」需求後，廚房團隊結合廣東本地特色調整菜單，最終確定由酒店全程負責代表團每日餐食。普京點名要酒店的鮮沙姜焗閩東大黃魚，玫瑰醋汁膏蟹蒸肉餅和紅燒牛坑腩也在菜單之列。