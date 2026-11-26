浙江湖州一名20多歲女子3月前往章里古道行山，卻連續3次在同一地點暈倒，接受多間醫院診斷仍查不出原因。她向派出所求助，警員在休班時上山探路拍下沿途植物，經過一個多月調查終找到致敏原。

警休假探路 8個月後收到感謝信

綜合傳媒報道，女子11月20日走進浙江湖州安吉縣章村派出所，放下一封信表示，之前來行山時曾受到警方協助。面對值班民警詢問，她只說「你們自己看吧」，便不好意思地離開。

原來，今年3月初，女子打電話向民警求助，表示自己前後3次到章里古道行山，每次都在同一地點暈倒，經過多間醫院檢查仍找不到原因。有醫生懷疑暈倒原因是沿途植物過敏，但她不敢再冒險前往，父母又無法陪同，難以冒多暈一次的風險到訪。