浙江湖州一名20多歲女子3月前往章里古道行山，卻連續3次在同一地點暈倒，接受多間醫院診斷仍查不出原因。她向派出所求助，警員在休班時上山探路拍下沿途植物，經過一個多月調查終找到致敏原。
警休假探路 8個月後收到感謝信
綜合傳媒報道，女子11月20日走進浙江湖州安吉縣章村派出所，放下一封信表示，之前來行山時曾受到警方協助。面對值班民警詢問，她只說「你們自己看吧」，便不好意思地離開。
原來，今年3月初，女子打電話向民警求助，表示自己前後3次到章里古道行山，每次都在同一地點暈倒，經過多間醫院檢查仍找不到原因。有醫生懷疑暈倒原因是沿途植物過敏，但她不敢再冒險前往，父母又無法陪同，難以冒多暈一次的風險到訪。
警員得知女子隔天還掛了800元人民幣的特需專家門診，希望查明原因，決定利用休假時間親自走一趟。他從山腳走到女子曾暈倒的位置，花了約10分鐘，沿途拍攝植物、路線及環境，再將照片和影片傳送給女子。
經過一個多月調查，女子終於找到身體不適的原因。直到11月20日，她再次挑戰章里古道，順利走完全程，並在感謝信中寫道：「這不僅是一次爬山，更是解開了困擾很久的恐懼，讓我可以安心地繼續上學和生活。」
警員高興︰能幫忙就是最好的事
熱心的警員表示，雖然沒有追問女子究竟對甚麼植物過敏，但知道她已經解開心結，自己很開心。他認為，這只是舉手之勞，能幫忙就是最好的事。
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