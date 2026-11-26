浙江杭州一名楊姓男子去年4月花700萬元人民幣買樓，家住701單位，家中有一名8歲、就讀小二的孩子。近日他用手機搜尋住宅附近「無線網路」（WiFi）時，發現一個WiFi名稱為「701小孩替人擋災」，懷疑是樓下鄰居因噪音糾紛一怒之下所為。 名為「701小孩替人擋災」 據《大皖新聞》報道，楊先生妻子買了一部新電腦，他準備連接家中WiFi時，意外發現搜尋到這個WiFi名，「就是對我們小孩的一個類似於詛咒」，一家人看到後相當氣憤。記者到現場以手機搜尋，的確找到名為「701小孩替人擋災」的無線網路。

楊先生懷疑可能與樓下601室鄰居先前發生的噪音糾紛有關。今年夏天，親戚兩名兒童到家中作客，玩耍時產生聲響，事後樓下鄰居曾上門反映被噪音滋擾，楊先生一家當場道歉，原以為事情已經告一段落。 為了解WiFi來源，記者在現場進行測試。楊先生家中搜尋該WiFi時，訊號只有一格；記者走到樓上801室門口時，完全搜尋不到；直到在樓下601室門口，訊號顯示滿格，令楊先生懷疑WiFi名很大機會來自601室的手筆。

嘗試聯絡樓下鄰居不果 楊先生曾主動前往601室希望與鄰居當面溝通，但連續兩次敲門都無人應門。他請物業管理公司協助，一直未能聯絡到對方，隨後報警。物業管理人員表示，已經多次致電並留言，但一直未能找到601室業主。社工表示已注意到這宗鄰居糾紛，並已介入調查。 楊先生表示，如果噪音影響到鄰居，他們願意積極改善並好好協商，但他認為，「大人之間的矛盾，不該遷怒、詛咒孩子」，任何父母都難以接受這樣的行為。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章