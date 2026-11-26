內地以AI結合大數據、區塊鏈技術，協助監管部門從海量投標文件中找出異常紀錄、從地方工程招標到高官收受加密貨幣，成功追查多年以前的工程舞弊案。浙江一名地方官員就因工程標案得分異常遭到追查，最終因收賄罪被判刑，顯示內地利用科技反貪腐的效果十分顯著。
比對26間企業標案揪出浙江收賄官
據《鳳凰網》報道，浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆，曾長期在當地城投公司項目前期部門工作。2025年，辦案人員調查一項城區工程時，利用AI比對26間投標企業的評分，從中發現異常線索，揪出馮疆涉及收賄。馮疆最終於2025年11月因受賄罪被判處有期徒刑2年6個月。
案件是中央紀委國家監委2026年1月公布的科技反腐案例之一。除了地方基層官員，利用科技反貪腐延伸至高層。中國證監會科技監管司原司長姚前就曾收受2,000枚以太幣，市值一度超過6,000萬元人民幣，官方通報指出其非法收受財物數額特別巨大，案件最終移送檢察機關審查起訴。
其中，工程招標及政府採購成為AI反腐的重要領域。2026年以來，包括安徽、上海、四川及江西等至少4個省級地區，陸續運用AI追查過去工程項目，針對招標違規問題展開專項整治。
掃描20萬份標書 安徽324宗舞弊案曝光
以安徽為例，合肥公共資源交易大模型監測超過20萬份投標文件，並為公安機關偵破324宗串通投標案件提供技術支援。當地9月更部署新一輪專項治理，要求逐一翻查2021年以來的工程建設項目，透過「人工＋AI」雙重核查，揪出招標過程中的違規問題。
AI究竟如何揪出貪官？中國人民大學公共管理學院教授王叢虎指出，過去大型工程的紙本標書厚如字典，甚至需要卡車運送，如今AI結合大數據技術，能將不同年份、不同工程的企業關係、投標行為及評標紀錄一口氣分析，從文件中找出異常線索。
AI反腐不再只是事後追查，也逐漸延伸至招標前的風險預防，以及評標過程中的即時監督。隨著監管技術升級及反腐力度加大，招標單位與投標企業之間的互動也開始出現變化，部分招標方甚至對與企業正常接觸都更加謹慎。
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