內地以AI結合大數據、區塊鏈技術，協助監管部門從海量投標文件中找出異常紀錄、從地方工程招標到高官收受加密貨幣，成功追查多年以前的工程舞弊案。浙江一名地方官員就因工程標案得分異常遭到追查，最終因收賄罪被判刑，顯示內地利用科技反貪腐的效果十分顯著。

比對26間企業標案揪出浙江收賄官

據《鳳凰網》報道，浙江省江山市國有資產管理服務中心融資建設科原負責人馮疆，曾長期在當地城投公司項目前期部門工作。2025年，辦案人員調查一項城區工程時，利用AI比對26間投標企業的評分，從中發現異常線索，揪出馮疆涉及收賄。馮疆最終於2025年11月因受賄罪被判處有期徒刑2年6個月。