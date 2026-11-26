第十六屆中國航展12月7日至13日將於廣東珠海舉辦，空軍選派33型60多件主戰裝備參展，其中將首次展出中國自主研製的新一代軍用大型運輸機運-20B以及新一代預警雷達等；會場也首度設立海上裝備展示區。 新華社報道，空軍八一飛行表演隊將與俄羅斯聯邦空天軍「勇士」及阿聯酋空軍「騎士」這兩支飛行表演隊聯袂上演「空中芭蕾」。殲-35A、殲-20A、殲-16、運-20B、運油-20A等多型國產主戰裝備也將作空中展示。 靜態展示方面，將開放首次展出的運-20B大型運輸機貨艙、設置類比飛行體驗專區、組織空軍軍樂團展演巡演；同時空管展區和裝備維修展區將設置講解諮詢、模擬操作、沉浸體驗等與公眾互動，並展現人民空軍現代化建設的最新成果。

此外，珠海航展每兩年一度，今屆首次開設海上裝備展示區，讓海軍主戰艦艇、新銳艦載機、陸戰和無人智能裝備等進行陸海空聯動，全景式亮相，多型現役裝備將首次公開，展示人民海軍轉型建設的成果。其中，室外靜態展示區重點突出海軍航空兵特色裝備，同步展出殲-15T艦載戰鬥機、直-20F艦載反潛直升機、運-9反潛巡邏機、無直-2無人直升機等新型戰機。

此外，海軍將派出殲-35和殲-15T艦載戰鬥機、空警-600預警機，以及教-15、直-20J和直-8C直升機分別進行編隊飛行、通場飛行、機場破襲演練等。 在海上裝備展示區，075型兩棲攻擊艦、055型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦等新型主戰艦艇將向公眾開放。 據悉，今屆珠海航展規模進一步擴大，室內展覽面積達13.5萬平方米，參展裝備逾3,000件，主展區參展飛機逾170架。來自近50個國家和地區的逾1,100家企業參展。