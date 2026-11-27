內地家電大廠格力電器董事長董明珠，驚爆未來「不招留學生」，引發爭議，她表示，儘管遭到網民批評，但強調考量企業自身管理能力，同時也希望給內地本土高校培養的人才更多發展機會。
「不能光靠從國外培養的孩子」
內媒《看看新聞》報導，董明珠本月26日陪同長城汽車董事長魏建軍參訪格力電器，期間透過直播分享企業人才政策。她表示，自己過去公開談及格力不招留學生時，曾引發網民批評，不過她認為，企業在招募人才時，除了考量個人能力，也必須考慮自身的管理條件。
董明珠進一步強調，企業不能一味依賴海外培養的人才，更應該相信內地本土高校的教育成果，「中國的高校要有信心，不能光靠從國外培養的孩子，那國內的高校以後怎麼辦呢？」
兩萬名研發人員都是本土人才
董明珠以格力自身發展為例，指出目前格力擁有2萬名研發人員，全部都是由內地本土高校培養的人才，並且已經創造出多項世界領先技術。她指出，人才培養不能只看是否具有海外留學背景，企業是否願意提供機會，同樣是重要關鍵。
現年72歲的董明珠1990年加入格力空調前身海利空調工程公司工作，1994年任職經營部部長、副總經理、副董事長，2012年接任格力集團董事長一職，將格力打造成知名空調製冷公司。
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