內地家電大廠格力電器董事長董明珠，驚爆未來「不招留學生」，引發爭議，她表示，儘管遭到網民批評，但強調考量企業自身管理能力，同時也希望給內地本土高校培養的人才更多發展機會。

「不能光靠從國外培養的孩子」

內媒《看看新聞》報導，董明珠本月26日陪同長城汽車董事長魏建軍參訪格力電器，期間透過直播分享企業人才政策。她表示，自己過去公開談及格力不招留學生時，曾引發網民批評，不過她認為，企業在招募人才時，除了考量個人能力，也必須考慮自身的管理條件。