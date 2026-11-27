美國總統特朗普日前赴深圳市出席亞太經合組織(APEC)第33次領導人非正式會議，他下榻的深圳東海朗廷酒店一夕爆紅，酒店不僅公開特朗普入住的總統套房，並曝光特朗普親手贈送的私人禮物，包括象徵他第45及第47任總統任期的徽章與鈕扣。

美國總統特朗普日前赴深圳市出席亞太經合組織(APEC)第33次領導人非正式會議，他下榻的深圳東海朗廷酒店一夕爆紅，酒店不僅公開特朗普入住的總統套房，並曝光特朗普親手贈送的私人禮物，包括象徵他第45及第47任總統任期的徽章與鈕扣。

美國總統特朗普日前赴深圳市出席亞太經合組織(APEC)第33次領導人非正式會議，他下榻的深圳東海朗廷酒店一夕爆紅，酒店不僅公開特朗普入住的總統套房，並曝光特朗普親手贈送的私人禮物

《第一現場》報導，特朗普入住的深圳東海朗廷酒店迅速成為當地熱門話題，總經理孫敬華透露，特朗普不僅親自稱讚酒店舒適，還送給他私人禮物，包括一枚徽章及一顆鈕扣，上面分別印有「45」及「47」，象徵特朗普曾經擔任第45任及第47任美國總統。孫敬華興奮透露，酒店正在考慮未來在總統套房內規劃專業展示區，讓這份特殊禮物公開展示。

此外，該酒店也趁著特朗普效應推出一系列同款體驗，除開放總統套房預訂，更推出售價238元人民幣的APEC同款套餐，內容包括特朗普喜愛的健怡可樂、漢堡及薯條，讓民眾體驗「特朗普式享受」。