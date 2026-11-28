中美AI競爭再掀新戰局，外媒披露，由於英偉達事件導致美方不斷加大算力防堵力度，如封殺海外數據中心租用予中國企業。中國AI新創公司智譜AI（Z.AI，又稱智譜）、月之暗面（Moonshot AI），正面臨模型開發進度延宕的壓力。
蒸餾防護機制日益完善
《路透社》報道，智譜原本計劃於11月推出下一代旗艦模型GLM-5.5，但至今尚未如期亮相。兩名知情人士透露，這款模型規模約達3兆參數，開發進度受阻，其中一項原因就是模型蒸餾防護機制日益完善，讓取得其他AI模型生成答案作為訓練資料的難度增加。
智譜原本希望在今年底前完成訓練並發布GLM-5.5，但知情人士表示，美國最新算力限制可能讓發布時間推遲至2027年第一季，甚至更晚。
延長至12個月
至於中國另一家AI新創月之暗面，受到的衝擊可能更大。知情人士透露，月之暗面高度依賴租用海外算力訓練模型，且優先選擇海外供應商，因此特別容易受到美國新規影響。
公司內部預估，如果海外算力完全遭到切斷，原本每6個月推出一次重大模型更新的節奏，可能被迫延長至12個月，甚至更久。知情人士預估，月之暗面的下一代旗艦模型Kimi K4，可能延後至2027年中旬左右推出。
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