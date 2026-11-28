中美AI競爭再掀新戰局，外媒披露，由於英偉達事件導致美方不斷加大算力防堵力度，如封殺海外數據中心租用予中國企業。中國AI新創公司智譜AI（Z.AI，又稱智譜）、月之暗面（Moonshot AI），正面臨模型開發進度延宕的壓力。

蒸餾防護機制日益完善

《路透社》報道，智譜原本計劃於11月推出下一代旗艦模型GLM-5.5，但至今尚未如期亮相。兩名知情人士透露，這款模型規模約達3兆參數，開發進度受阻，其中一項原因就是模型蒸餾防護機制日益完善，讓取得其他AI模型生成答案作為訓練資料的難度增加。