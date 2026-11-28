浙江嘉興一名57歲女子近日入住青年旅社時，竟因年齡超過40歲遭酒店拒絕入住，最後只能臨時更換酒店，她將此事PO上網後引發熱議。對此，商家表示因為「床鋪太高，擔心發生危險」。

綜合內媒報道，李姓女子11月19日晚間7時許抵達嘉興，透過高德地圖App預訂一家酒店。她抵達後拿出身份證辦理入住，工作人員詢問年齡，她回答「57歲」，對方隨即告知，酒店的床位房只限18至40歲客人入住。

從未遇到這種情況

李女士表示，自己訂房時並未看到相關限制，後來甚至直接與酒店老闆溝通，但對方仍拒絕讓她入住，她最後只能另找酒店。她說，自己過去在國內住過不少類似的上下鋪客房，從未遇到這種情況。