浙江嘉興一名57歲女子近日入住青年旅社時，竟因年齡超過40歲遭酒店拒絕入住，最後只能臨時更換酒店，她將此事PO上網後引發熱議。對此，商家表示因為「床鋪太高，擔心發生危險」。
綜合內媒報道，李姓女子11月19日晚間7時許抵達嘉興，透過高德地圖App預訂一家酒店。她抵達後拿出身份證辦理入住，工作人員詢問年齡，她回答「57歲」，對方隨即告知，酒店的床位房只限18至40歲客人入住。
從未遇到這種情況
李女士表示，自己訂房時並未看到相關限制，後來甚至直接與酒店老闆溝通，但對方仍拒絕讓她入住，她最後只能另找酒店。她說，自己過去在國內住過不少類似的上下鋪客房，從未遇到這種情況。
酒店最後給出的解釋是：「床鋪太高，擔心發生危險」。從李女士提供的退款截圖來看，原訂入住日期為11月19日，退款金額為26.31元人民幣（約31港元）。
此舉涉嫌消費歧視
對此，記者11月26日下午以旅客身份致電涉事酒店，工作人員證實，店內確實規定40歲以上不得入住，並表示這是「酒店老闆規定」，但工作人員並不清楚制定這項限制的具體原因。
對此，網民看法不一。不少人直言，這種「年齡一刀切」的做法不合理；也有網民覺得上下鋪存在安全隱患，商家的擔心情有可原；還有觀點認為如果是青旅，有權自主設置入住規則。
旅宿商家設「40歲年齡上限」合法嗎？廣東廣和律師事務所資深合夥人尹玉律師表示，大陸現行旅館業治安管理及相關法規僅對未成年人入住設置了特殊核驗規則，未對成年消費者設定入住年齡上限，該項規定係酒店單方制定的內部規則，此舉已涉嫌消費歧視。
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