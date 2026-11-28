孔子竟然不姓孔？官方《央視》近日推出文化歷史節目《宗師列傳·先秦諸子傳》（孔子篇），透過專家解說，揭開儒家思想創始人孔子的姓氏之謎。原來按照先秦時期的姓氏制度，孔子實際上是「子姓孔氏」，真正的姓是「子」，「孔」則是氏。這段歷史知識曝光後，也讓不少民眾重新認識這位中國古代思想家。
「姓辨血緣、氏辨貴賤」
影片中，清華大學人文學院馬銀琴教授在與主持人對談指出，孔子名丘、字仲尼，傳統上稱為孔子，但若以先秦時代的姓氏制度來看，孔子其實是子姓、孔氏，與現代人理解的姓氏概念並不完全相同。
馬銀琴在節目中解釋，先秦時期的「姓」與「氏」有不同意義，姓主要用來區分血緣及族群，防止同姓近親通婚；氏則與家族分支、身份及封邑等因素有關，因獲得封地、官職或特定身份而另立的名號，用來「明貴賤」。
「丘、仲尼」都有典故
孔氏的由來，節目引述《孔子家語》相關記載，孔子先祖為商朝王室，商紂王兄長微子啟被周成王分封於宋國，這一脈相傳的姓便是「子」，直到傳至孔子六世祖孔父嘉這一代。孔子研究院院長孔德立表示，因為按照古代傳統「五世親盡，別為公族」，即五代要另立門戶，所以孔這個字作為氏，是從孔父嘉開始。
但值得注意的是，從孔父嘉到孔子父親叔梁紇，名號中並未固定使用「孔」氏，真正在名字中穩定使用「孔」氏，是從孔子本人開始。
因此，孔子的完整稱謂應為子姓、孔氏、名丘、字仲尼。仲是排行第二；丘、尼則是孔子相傳出生地，即曲阜的尼丘山，至於為何後世都稱他為「孔丘」而非「子丘」，則是因為春秋時期規定有別，「男子稱氏不稱姓」，只有女子才必須稱姓以區別通婚對象。
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