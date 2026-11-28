孔子竟然不姓孔？官方《央視》近日推出文化歷史節目《宗師列傳·先秦諸子傳》（孔子篇），透過專家解說，揭開儒家思想創始人孔子的姓氏之謎。原來按照先秦時期的姓氏制度，孔子實際上是「子姓孔氏」，真正的姓是「子」，「孔」則是氏。這段歷史知識曝光後，也讓不少民眾重新認識這位中國古代思想家。

「姓辨血緣、氏辨貴賤」

影片中，清華大學人文學院馬銀琴教授在與主持人對談指出，孔子名丘、字仲尼，傳統上稱為孔子，但若以先秦時代的姓氏制度來看，孔子其實是子姓、孔氏，與現代人理解的姓氏概念並不完全相同。