據內媒報道，湖北通城縣博物館近日被網民舉報，指館內部分的展品為「現代仿製工藝品」，隨即將爭議展品下架。館方解釋，下架爭議展品，並不代承認其為贗品，目前正邀請省級專家赴館核查。

報道指，近日有內地網民表示，該館陳列的「周元通寶」及「洪武通寶」等錢幣為「現代仿製工藝品」，並質疑部分展品年代標註混亂，將金朝錢幣置於南宋序列。

涉事古錢在廢品回收站廢品回收站購入

通城縣博物館館長李劍周五（26日）回應稱，表示已第一時間將兩枚涉事古錢撤下。他透露這兩枚古錢是大約在1987年，老館長在當地廢品回收站以「廢銅收購價」購入，後隨新館搬遷而移入展櫃。