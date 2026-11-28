據內媒報道，湖北通城縣博物館近日被網民舉報，指館內部分的展品為「現代仿製工藝品」，隨即將爭議展品下架。館方解釋，下架爭議展品，並不代承認其為贗品，目前正邀請省級專家赴館核查。
報道指，近日有內地網民表示，該館陳列的「周元通寶」及「洪武通寶」等錢幣為「現代仿製工藝品」，並質疑部分展品年代標註混亂，將金朝錢幣置於南宋序列。
涉事古錢在廢品回收站廢品回收站購入
通城縣博物館館長李劍周五（26日）回應稱，表示已第一時間將兩枚涉事古錢撤下。他透露這兩枚古錢是大約在1987年，老館長在當地廢品回收站以「廢銅收購價」購入，後隨新館搬遷而移入展櫃。
李劍坦言，古錢是以廢銅價格購入，館方根本沒有花高價購買，亦不存在「以假充真」牟利的動機，直言「如果它真的是假，也只是當年鑑定沒到位，而非人為造假」。
至於被指將金朝與南宋錢幣的標註混亂，館方解釋因兩朝在歷史上時間重疊，並列展示並無邏輯錯誤；而網民發布的錯誤標籤照片已是兩年前的舊照，現已改為「清代仿周代」。
專家：不能簡單定性為贗品
報道引述中國錢幣博物館研究資訊部原主任、中國錢幣學會原副秘書長王永生表示，「周元通寶」及「洪武通寶」是「花錢」或稱「民俗錢」非常願意選的題材，歷朝都有鑄造，而「民俗錢」是民間自己鑄造，不是官方鑄造，所以不能把涉事展品簡單定性為贗品，可能是其他時期鑄造。