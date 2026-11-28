內地中小學生流行被稱為「紙質短劇」的小冊子，即是將人工智能（AI）生成短劇的畫面截圖印成小冊子。(央視)

據內媒報道，內地中小學生流行被稱為「紙質短劇」的小冊子，即是將網絡爆紅的人工智能（AI）生成短劇的畫面截圖印成小冊子，只有手機大小，拉開足有半米長。不過，「紙質短劇」在短短一周內從電商平台集體消失。

報道指，製作者將熱門AI短劇的劇情列印小冊子販售，內容題材集中在「重生」、「逆襲」、「霸總」等。產品售價低廉，在學校小賣部數元人民幣便能買一本，電商平台批發價折算下來單本不到一元。

不少家長投訴，「紙質短劇」紙質粗糙、油墨氣味刺鼻，內容充斥未經篩選的成人化、暴力及暴富逆襲橋段，且產品完全沒有正規的ISBN書號。