據內媒報道，內地中小學生流行被稱為「紙質短劇」的小冊子，即是將網絡爆紅的人工智能（AI）生成短劇的畫面截圖印成小冊子，只有手機大小，拉開足有半米長。不過，「紙質短劇」在短短一周內從電商平台集體消失。
報道指，製作者將熱門AI短劇的劇情列印小冊子販售，內容題材集中在「重生」、「逆襲」、「霸總」等。產品售價低廉，在學校小賣部數元人民幣便能買一本，電商平台批發價折算下來單本不到一元。
不少家長投訴，「紙質短劇」紙質粗糙、油墨氣味刺鼻，內容充斥未經篩選的成人化、暴力及暴富逆襲橋段，且產品完全沒有正規的ISBN書號。
報道提及，現時多個內地電商平台已無法搜索到紙質短劇，某些平台雖仍顯示相關廣告推薦影片，但購買鏈接均已失效，部分店家回應失效鏈接稱「無貨」，或指因版權問題被投訴而下架。
內容缺乏篩選與把關 規避監管
陝西恒達律師事務所律師趙良善回覆內媒表示，此類「紙質短劇」未經版權方授權擅自截取短劇畫面及台詞售賣，屬於非法經營與侵權行為，而且以玩具的名義出售，商家刻意逃避了未成年人網絡內容監管系統，屬典型非法出版物。
中國青年報發評論文章指，「紙質短劇」裡的內容缺乏篩選與把關，對於「重生」、「逆襲」、「霸總」等題材，而一些成人化的情節，超越未成年人的認知程度和承受能力，妨礙他們的健康成長。