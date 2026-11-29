日本前首相鳩山由紀夫昨日（11月28日）出席日本沖繩縣「非戰・和平浮雕」及「日中永不再戰之碑」揭幕儀式，坦言從甲午戰爭以來，日本對中國人民造成巨大苦難，南京大屠殺、重慶大轟炸及使用生化武器等侵略罪行，絕對不應被遺忘，並代表日本表達深刻反省與誠摯歉意。 鳩山由紀夫：日本侵略給中國人民帶來巨大苦難 《央視新聞》報道指鳩山由紀夫在揭幕儀式上表示，日本自甲午戰爭以來，在相當長時間內對中國人民造成嚴重傷害，奪走無數生命，也摧毀許多家庭。他強調，日本軍隊犯下的侵略罪行，包括南京大屠殺、轟炸重慶及使用生物化學武器等，都不應被歷史遺忘。

鳩山由紀夫回憶道，2013年1月，他應中國人民外交學會邀請，以私人身分前往南京，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。當時館內保存的大量史料，讓他受到極大震撼，尤其日本當年的報紙，竟將日軍殘暴行徑報導成英雄般的戰績，令他難以接受。 他反思指當年日本侵略暴行不只是軍方及政治人物的責任，縱容甚至支持這些行為的整個社會，也應承擔責任。鳩山表示，身為日本人，他願意正視過去充滿破壞與苦難的歷史，並向所有遇難者致上最深切哀悼及歉意。

批南京大屠殺、重慶轟炸暴行 此外，鳩山由紀夫對於2016年前往重慶，追悼遭日軍轟炸的遇難者一事，他指出，戰爭並非只是國家之間抽象的對立，而是一條條生命遭到奪走、一個個家庭被摧毀，甚至連孩子的未來也被剝奪。他認為，追悼不只是回顧過去，更是為了避免歷史重演。 這次揭幕儀式在沖繩縣讀谷村舉行。「非戰・和平浮雕」由當地雕塑家金城實與中國受害者及遇難者遺屬共同製作，「日中永不再戰之碑」的題字則由鳩山親自揮毫。 報道指出，金城實去年曾往重慶聽取受害者遺屬講述歷史，同年11月，中國遇難者遺屬也前往沖繩拜訪金城實的工作室，雙方共同推動浮雕製作。