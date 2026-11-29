男乘客在11月28日搭乘網約車，落車後發現手機遺落在車內，向司機確認手機在對方車上後，希望司機能將手機歸還。不過，由於當時司機距離乘客所在地有37公里，司機忘為若要專程送還需要額外花費時間及交通成本，因此向乘客提出100元人民幣的「辛苦費」報酬。

男乘客認為收費可以理解，但100元人民幣實在太貴，最多只願意支付50元人民幣，雙方一直無法達成共識，最後男乘客選擇報警處理。

司機交予派出所 乘客自行領取

面對警方介入，司機表示，手機不是自己偷來的，而是乘客大意遺失，自己有權決定如何歸還，也提出可以將手機送到附近派出所，由乘客自行領取。警方則認為手機仍屬遺失物，建議乘客向平台反映或向法院起訴。司機最終將手機送到附近派出所，由乘客自行領取。

事件曝光後，引發網友熱議，幾乎一片倒地認為，乘客自己遺失手機應該承擔後續成本，司機空車往返近74公里，還得放棄接單時間，索取100元並不算過分；也有人認為，司機願意歸還手機已經值得肯定，乘客報警行為根本是浪費警力資源。