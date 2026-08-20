健康解碼｜糖尿病「傷腎」不自知 及早篩查配合積極治療 助控糖保腎

糖尿病不但影響血糖控制，亦可在無聲無息間損害腎功能，增加腎衰竭甚至洗腎風險。糖尿病腎病在本港相當普遍，約兩至三成糖尿病患者合併不同程度腎病；而全港洗腎患者之中，約有一半與糖尿病腎病有關，情況不容忽視。有腎病科專科醫生提醒，糖尿病患者即使暫時沒有不適，亦應定期檢查，把握早期治療時機，減低病情惡化及洗腎風險。 確診時或已屆中後期 腎臟主要負責排走多餘水分，以及清除體內廢物和毒素。聖保祿醫院腎病科專科林仲文醫生表示，糖尿病腎病在初期大多沒有明顯症狀，因此容易被忽略。不少患者往往到了中後期，出現蛋白尿增加、尿液多泡、雙腳水腫等症狀時，才發現腎功能已明顯受損，治療難度亦會相應增加。

林醫生解釋，當腎功能轉差，水分或會積聚體內，初期可引致腳腫，嚴重時更可能出現肺積水，導致氣喘甚至呼吸困難。若體內毒素未能有效排出，患者亦可能出現疲倦、精神欠佳、噁心及嘔吐等症狀。到了末期腎衰竭，患者或須接受腹膜透析或洗血，每周需往返醫院或洗血中心兩至三次，對體力、工作能力及日常生活均帶來重大影響。 要減少糖尿病腎病惡化，及早篩查是關鍵。林醫生建議，糖尿病患者最好每半年至一年檢查一次腎功能，包括透過驗血了解腎小球過濾率，以及驗尿檢查是否出現蛋白尿。由於早期患者大多沒有症狀，若能透過定期檢查及早發現問題，可望大幅降低日後演變成嚴重腎衰竭，甚至需要洗腎的風險。

治療延緩腎功能惡化 傳統治療糖尿病腎病，主要目標包括控制血糖、穩定血壓，以及處理其他心血管風險因素。藥物方面，常用血管緊張素轉換酶抑制劑（ACEI）或血管緊張素II受體阻斷劑（ARB），不但有助控制血壓，亦可減少蛋白尿。近年治療亦會使用到俗稱「排糖藥」的SGLT2抑制劑，除了可降低血糖，亦有助減少蛋白尿、延緩腎功能惡化。臨床經驗顯示，患者加入相關藥物後，腎衰竭進程有望延後，部分患者更可減低將來需要洗腎風險。 林醫生曾遇過一名60歲男患者患糖尿病逾十年，一直使用傳統藥物，血糖及血壓控制尚算理想，但蛋白尿持續增加，心臟功能亦欠理想。經評估後，患者開始使用SGLT2抑制劑，其後腎功能惡化速度減慢，蛋白尿由約2克下降至約0.6克，血糖控制亦有所改善，心臟情況更趨穩定，入院次數明顯減少。

林醫生提醒，糖尿病患者即使暫時沒有不適，亦不應掉以輕心。除了接受藥物治療外，患者亦應注重體重管理及飲食調整，避免長期進食高鹽、高熱量食物，以免血糖及血壓控制欠佳，進一步增加腎臟受損風險。林仲文醫生最後提醒，糖尿腎病有不同治療方案，患者應與主診醫生詳細商討，選擇最合適的方案。