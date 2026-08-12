健康解碼｜HER2低表達乳癌 治療新路向 新型標靶藥物 用於HER2型或HER2低表達晚期乳癌治療 療效顯著

乳癌個案在過去10年持續上升，近年更成本港常見癌症第2位。雖然確診個案增加，但存活率也有上升。除了因大眾對乳癌意識提高，及早檢查並治療，亦與近年新型治療方法增加有關。其中，醫學界就新增名為HER2低表達乳癌的種類，增加使用療效顯著藥物的可行性。 確診後分類助制訂治療路向 臨床腫瘤科專科楊庭恩醫生指出，乳癌患者一般會進行病理診斷，以確定患者有沒有雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）、第二型人類表皮生長因子受體（HER2），最後進行分類。此外，患者亦會接受正電子掃描（PET Scan），以確定有否出現轉移情況，從而診斷期數。接著按照期數、種類、擴散跡象，為患者制定個人化治療方案。若是年輕患者，尤其三陰性乳癌，醫生可能會建議在手術前進行「BRCA 1/2 基因檢測」（乳癌遺傳基因檢測）。

乳癌新分類：HER2低表達 近年，醫學界將乳癌分類細分，由以前純粹是 HER2 陰性和陽性，在陰性中亦界定了一個新的分類出來，稱為「低表達」。所謂「低表達」，是指乳癌細胞會出現若干程度的HER2受體，但未達到陽性指標，以往此情況會被歸類為「HER2陰性」，如今就成為更細緻的分類。 新型治療針對HER2低表達乳癌 楊醫生指出，過往會視乎情況，使用荷爾蒙藥或化療等方案來治療HER2陰性晚期乳癌個案，現時則有新型標靶藥物適用於這個新的分類。假設晚期乳癌患者，被驗出「HER2低表達」，有機會考慮使用新型標靶藥物，副作用相對容易承受，而且越早使用相關藥物，治療成效亦會越好。

70歲的容婆婆（化名）早年確診晚期乳癌，病理報告顯示為荷爾蒙受體陽性，但HER2陰性，於是採用荷爾蒙藥物及標靶藥物CDK4/6抑制劑為一線治療，之後出現抗藥性問題。主診醫生為她安排乳癌次世代基因定序（NGS）檢查，了解癌細胞是否帶有ESR1、PIK3CA、HER2等基因變異，結果未有發現，於是選擇了口服化療的治療方案。可是，治療半年後再次出現抗藥性，幸醫生進一步檢測後發現腫瘤屬於「HER2低表達」一類，於是轉用新型標靶藥物，至今成效不錯。 備注︰楊庭恩醫生提醒，治療晚期乳癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。