健康解碼｜暗瘡疤痕形成 更難消除 及早控制暗瘡發炎 減少凹凸洞關鍵

大部分暗瘡在青春期後會自然改善，但若處理不當，便可能留下長久的萎縮性疤痕（俗稱：凹凸洞），影響外觀、自信，甚至社交生活。不少患者以為凹凸洞出現後才需要處理，但有研究顯示，持續的暗瘡發炎會破壞真皮層膠原蛋白，增加萎縮性疤痕形成的風險。換句話說，及早並有效地控制暗瘡發炎，是減少凹凸洞的關鍵第一步。 外用藥物 消炎去痕 暗瘡治療最常見的外用藥物包括「過氧化苯甲酰」（Benzoyl Peroxide）、外用維A酸（如Adapalene、Trifarotene）和「杜鵑花酸」，既幫助減少暗瘡形成與發炎，也可以淡化黑印。皮膚科專科顏偉廉醫生指出，「過氧化苯甲酰」及外用維A酸的組合有比較強的臨床數據支持減少疤痕。

以外用維A酸「Trifarotene」為例，臨床證實對臉部及身體暗瘡均有效，患者最快可於第2週開始見到暗瘡及早期凹凸洞改善。顏醫生補充，口服維A酸則用於治療嚴重暗瘡，但研究顯示它也能改善部分萎縮性疤痕的外觀，尤其是仍有活躍暗瘡的患者。這些藥物均需由醫生評估後處方。 當暗瘡得到良好控制後，部分淺層疤痕有可能隨時間自然變淡。但較嚴重的病人可以透過多種方法改善凹陷、提升皮膚質感。顏醫生舉例，有關治療包括使用激光、強脈衝光及微針射頻等。

儀器治療 改善凹痕 激光治療包括非汽化（non-ablative）和汽化（ablative）兩大類。非汽化激光一般透過加熱真皮層，或在表皮下方製造小空泡（如皮秒激光），刺激膠原蛋白增生。它的特性是復原期短，適合生活忙碌者，改善較溫和，但安全性高。汽化激光從皮膚表面到真皮層製造小孔，破壞力較強，更能刺激膠原蛋白增生，但復原期較長，亦較容易有副作用或併發症。至於強脈衝光（IPL），主要針對紅印、色素沉澱等暗瘡後遺症，但對萎縮性疤痕的改善較有限。若疤痕伴隨明顯紅印，IPL可作為輔助療程。微針射頻則結合微針與射頻能量，透過微針加熱真皮層，促進膠原蛋白重建。復原期短，適合亞洲皮膚，色素風險較低。