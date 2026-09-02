健康解碼｜當心臟遇上焦慮——雙重危機的隱憂

心臟病與焦慮症在都市生活中常常交織出現。患者不僅要面對身體疾病的威脅，還可能因情緒困擾而加重痛苦。當心臟病遇上焦慮，便形成一種雙重危機，既影響生活質素，也增加醫療系統的壓力。 心臟科專科醫生陳麒尹指出，這類情況在臨床上並不少見。他解釋，心臟病患者因擔心病情惡化、治療費用龐大或家庭負擔而容易出現焦慮與失眠；而焦慮症患者則可能因心悸、胸悶等症狀誤以為心臟出現問題，反覆求醫。研究顯示，廣泛性焦慮症在一般人群中的患病率約為4.2%，而在冠心病患者中，終生患病率更高達 25.8%。另有數據指出，約兩至三成焦慮症患者會因心悸或呼吸急促誤以為心臟病發，頻繁求醫。這些數字反映出心臟病與焦慮症的高度重疊，形成臨床上難以忽視的挑戰。

心臟病患者的焦慮來源 陳麒尹醫生解釋，心臟病患者需要長期服藥、定期檢查，並承受病情不確定性。許多患者擔心病情惡化，或因醫療費用及照顧壓力而感到焦慮。這些心理壓力會進一步影響睡眠與情緒，導致廣泛性焦慮症。臨床上，冠心病、心衰竭等患者出現焦慮並不罕見。 焦慮症患者的心臟誤解 另一方面，陳醫生指出，焦慮症患者常因心悸、胸悶或呼吸急促而懷疑自己心臟有問題。雖然檢查結果顯示心臟功能正常，但症狀持續存在，令患者反覆求醫。這種情況不僅增加醫療資源的使用，也令患者陷入惡性循環。心臟科醫生在臨床上需透過心電圖、心臟超聲波等檢查排除器官病變，並在結果正常時考慮情緒因素。

跨專科合作的重要性 陳麒尹醫生強調，治療同時患有心臟病及焦慮症的患者，醫生需特別留意藥物是否影響心律或血壓。他指出，心臟科與精神科專科醫生的跨專科合作至關重要，能減少患者因焦慮而重複檢查或過度求醫。近年出現的新型「褪黑激素調節劑」能有效減輕焦慮、心悸及失眠症狀，並減少心血管負擔，為患者提供更多治療選擇。這類藥物的臨床應用，為心臟病患者帶來新的希望。 案例分享：銀行家的雙重挑戰 50歲的羅先生（化名）是一名銀行部門主管，因公司裁員需管理更多下屬，壓力驟增。他出現手震、心悸、焦慮及失眠，甚至每天飲用多達八杯咖啡提神，晚上靠酒精助眠。求醫後檢查證實有早搏，但病情不算嚴重。臨床診斷其症狀主要與壓力及焦慮相關。陳麒尹醫生建議他減少咖啡因、避免飲酒、調整工作安排並增加運動，同時配合「褪黑激素調節劑」治療。兩至三個月後，他的心悸與焦慮症狀顯著改善，生活質素大幅提升。

這個案例反映出，心臟病與焦慮症往往互相影響。若患者只專注於心臟檢查而忽略情緒治療，便可能陷入反覆求醫的惡性循環。唯有同時處理身心問題，才能真正改善病情。 專家提醒：身心並重的治療策略 陳麒尹醫生提醒，焦慮症的治療方案多元，包括藥物治療、心理輔導、生活方式調整等。每種方案都有獨特成效與潛在副作用，患者應與主診醫生充分溝通，共同制定最合適的治療計劃。對心臟病患者而言，選擇不影響心律或血壓的藥物尤為重要；而對焦慮症患者而言，建立健康生活習慣如規律運動、減少咖啡因與酒精攝取，亦是不可或缺的一環。

結語：走出雙重危機 心臟病與焦慮症的交織，猶如雙重危機，既威脅身體健康，也影響心理狀態。隨著醫學進步與跨專科合作，患者有更多治療選擇與支持。陳麒尹醫生強調，最重要的是患者需正視情緒健康，避免將所有症狀歸咎於心臟病。唯有身心並重，才能真正走出「心臟遇上焦慮」的隱憂，重拾健康與生活的平衡。

心臟科專科陳麒尹醫生