健康解碼｜退化性關節炎趨年輕化 及早介入減慢膝關節病變

退化性關節炎個案，近年在本港有年輕化趨勢。骨科專科醫生陳兆鯤表示，曾有年僅30多40歲的病人，因退化性關節炎導致膝痛及舉步維艱而求醫，反映此病並非長者「專利」，建議患者積極接受治療，採取不同措施，延緩關節退化。 陳兆鯤醫生指出，退化性關節炎成因眾多，包括曾經歷運動創傷（例如年輕患者曾出現半月板撕裂、十字韌帶受損等情況），若無妥善處理，可加快關節的軟骨及組織磨損，以致提早退化。另外，日常缺乏運動，卻在假日才突然做高強度運動的人（常被稱為「假日運動員」、「週末戰士」），例如行山，亦容易因肌力不足而加重膝關節負荷；此外，經常穿高跟鞋或有不良姿勢，也可改變下肢受力點，增加膝關節壓力及退化。

40歲會計師減重及治療後趕走膝痛 任職會計師的陳先生（化名）今年40歲，平日工作忙碌，放假時喜歡行山。由於飲食不節制，不知不覺間增重30磅，引致退化性膝關節炎及半月板磨損，疼痛嚴重時難以站立，更一度考慮要換膝關節。陳先生後來接受關節注射治療，配合物理治療、減重管理及家居運動 ，半年內減去20磅。約9個月後膝痛幾乎消失，可重拾行山樂趣。 痛楚忌少動 保健品非萬能 坊間對退化性關節炎有不少謬誤，例如誤以為膝痛要減少活動，最終反而導致大腿肌肉流失及萎縮，令膝關節承受更多重量。患者應選擇合適的運動如游水、水中健體，利用水的浮力卸除關節負擔，同時透過水的阻力來鍛鍊肌肉。至於要否服用保健品，陳醫生指出，經常提及的葡萄糖胺或軟骨素，或許能為部分人輕微紓緩痛楚，但醫學上無充分證據顯示能令磨損軟骨重新生長。另外，當關節炎急性發作時，即有紅、腫、熱及痛等症狀，應進行冰敷來消腫及而不是熱敷。「現時的醫學技術無法將退化性關節炎完全逆轉，所以患者早發現、早介入，可減慢病情的惡化速度和影響」陳醫生補充。

外用消炎貼減腸胃負擔 再生療法助修復 治療退化性關節炎有不同方法，例如透過口服止痛藥、消炎藥、局部藥膏及藥貼，達到消炎止痛作用。對於胃部容易不適、腎功能不全人士，未必適合口服消炎藥，外用消炎止痛貼便是一個較佳選擇。其藥力可直接經皮膚滲透患處，發揮局部消炎止痛作用，加上較少被血液吸收，可減低對胃部及腎臟的影響。 其他治療包括「高濃度血小板血漿」（PRP）及「自體抗炎蛋白質溶液」（APS）為再生醫學療法，前者經抽取自身血液提取生長因子，促進組織修復；後者屬新療法，對關節有抗炎及修補作用。臨床亦會根據患者疼痛程度、生活質素及健康狀況，評估需否進行膝關節置換手術。此外，建議患者控制體重，配合適當運動，強化肌肉，並減慢膝關節退化。

陳兆鯤醫生提醒，退化性關節炎有年輕化趨勢，所以不應掉以輕心。隨著新治療技術的進步，關節置換手術已不再是唯一的治療選擇，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。