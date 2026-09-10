健康解碼｜高血壓長期失控 可損心腎功能 醫生籲早作預防性治療

高血壓很多時無明顯症狀，容易被人忽略，但長遠可威脅健康，所以又稱為「隱形殺手」。心臟科專科醫生董光達表示，高血壓並不只是血壓問題，患者若沒有妥善管理病情，可損害心臟、腎臟等器官功能。
董光達醫生指出，高血壓控制不當，可誘發血管疾病、心臟或腎臟衰竭等；若破壞了細微血管如視網膜血管，可致視力受損。因此，患者要積極治療高血壓，維持理想的血壓水平。
心臟和腎臟互相影響
臨床所見，腎衰竭患者有機會出現心血管病、心衰竭，而患心臟病人士亦容易受腎衰竭困擾。心腎之間的關係密不可分，當中與荷爾蒙、神經線反射等因素有關。董醫生補充，心臟、腎臟出現問題初期，往往沒有顯著症狀，直至對器官損害達到很大程度，且影響正常功能才會察覺，後果亦不能逆轉。例如腎衰竭患者會面對腹脹、手腫及腳腫等問題，甚至要定期洗腎；心衰竭患者亦會因氣喘而寸步難行，連落床、上廁所也有困難，生活質素大受影響。
定期進行蛋白尿測試
近年醫學界經常提及「心腎代謝綜合症」，是指心血管疾病、腎病及糖尿病互相關連，並容易同時發生，因此，臨床上不能各自處理和跟進，需為患者綜合管理病情，包括定期檢查，評估有否出現相關疾病，配合預防性藥物治療。例如高血壓、糖尿病或血管疾病患者，均屬於患腎病的高危一族，建議每年至少進行一次蛋白尿測試（蛋白尿是腎功能衰退的重要指標），經尿液檢測蛋白尿數量，評估日後腎病風險，藉此制定適合的預防方案，避免患上腎衰竭。
曾有1名50多歲女病人，患糖尿病及肥胖問題，過往血糖控制較差，有次透過醫生覆診及驗血，發現有蛋白尿問題，臨床上建議她使用SGLT2抑制劑作治療，用藥一段時間後，病人血糖回復穩定，蛋白尿問題也獲得改善，整體病情受到控制。另外，病人用藥後亦成功減重近10磅，整體健康獲得多方面好處。
SGLT2抑制劑保護心腎功能
董醫生表示，臨床所採取的治療方案會因應患者病情而有異，其中降血糖藥物、即SGLT2抑制劑帶有保護心臟和腎臟的作用，可減少蛋白尿、腎衰竭、心衰竭的出現，並減低死於心臟病或舒張性心衰竭的風險，即使患者沒有糖尿病都可用此藥來作保護。此外，對於高血壓患者來說，常用的降血壓藥物、即「腎素-血管張力素系統抑制劑」（簡稱為RASi），亦可配合SGLT2抑制劑一起使用，達到預防心、腎衰竭等併發症的效果。
董光達醫生最後提醒，治療高血壓、心腎代謝綜合症有不同方案，各有成效與副作用，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。