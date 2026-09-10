健康解碼｜高血壓長期失控 可損心腎功能 醫生籲早作預防性治療

高血壓很多時無明顯症狀，容易被人忽略，但長遠可威脅健康，所以又稱為「隱形殺手」。心臟科專科醫生董光達表示，高血壓並不只是血壓問題，患者若沒有妥善管理病情，可損害心臟、腎臟等器官功能。

董光達醫生指出，高血壓控制不當，可誘發血管疾病、心臟或腎臟衰竭等；若破壞了細微血管如視網膜血管，可致視力受損。因此，患者要積極治療高血壓，維持理想的血壓水平。

心臟和腎臟互相影響

臨床所見，腎衰竭患者有機會出現心血管病、心衰竭，而患心臟病人士亦容易受腎衰竭困擾。心腎之間的關係密不可分，當中與荷爾蒙、神經線反射等因素有關。董醫生補充，心臟、腎臟出現問題初期，往往沒有顯著症狀，直至對器官損害達到很大程度，且影響正常功能才會察覺，後果亦不能逆轉。例如腎衰竭患者會面對腹脹、手腫及腳腫等問題，甚至要定期洗腎；心衰竭患者亦會因氣喘而寸步難行，連落床、上廁所也有困難，生活質素大受影響。