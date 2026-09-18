健康解碼｜糖尿病不只是血糖問題 悄悄破壞心臟 「糖尿心」危機一觸即發

不少糖尿病患者誤以為只要控制血糖便足夠，往往忽略「護心」的重要性。有心臟科專科醫生提醒，部分患者即使服用多種降糖藥，血糖仍未受控，直至出現「糖尿心」才意識到病情嚴重。患者如懷疑出現心臟病症狀，應及早告知醫生並接受檢測，避免延誤治療。 隱性攻擊 難以察覺 心臟科專科陳衍銍醫生指出，糖尿病病史超過十年，即使心臟功能未出現問題，血管通常也可能已受損，或有不同程度的阻塞。 糖尿病主要透過兩大途徑損害心臟。首先是損害冠狀動脈。長期高血糖會損害冠狀動脈的血管內壁，引發慢性發炎及動脈粥樣硬化，令脂肪及鈣化斑塊積聚於血管壁，使冠狀動脈逐漸變窄或阻塞，大幅增加患冠心病及心肌梗塞的風險。其次，糖尿病會直接損害心肌細胞，導致氧化損傷、纖維化及肥厚，令心臟收縮功能逐漸下降，或在舒張時未能正常放鬆，形成「糖尿病性心肌病變」。

糖尿病對心臟的破壞往往不易察覺。許多患者將氣促、容易疲倦等症狀誤以為是長新冠後遺症或其他原因，因而忽視潛在的心臟問題。當症狀逐漸浮現時，患者又未能清楚向醫生描述不適，容易造成醫患溝通落差，延誤診治時機。 心臟受損初期或有機會逆轉，但當問題轉趨嚴重，便需要透過通波仔手術或藥物治療才有望改善。若惡化至嚴重心衰竭或腎衰竭，有機會完全無法逆轉，患者甚至需要接受換心或換腎手術，嚴重影響生活質素並直接減壽。 兼顧心臟 治療關鍵

一位七十歲伯伯退休前已有高血壓、高膽固醇，一直服藥控制，且不吸煙。退休後確診糖尿病，十年來飲食欠節制，藥物越加越重，但血糖仍不斷上升。近年他開始出現嚴重氣喘、腳腫，連陪三歲孫兒玩耍也追不上對方的步伐。其後到心臟科檢查，發現心臟功能僅剩三成，三條冠狀動脈接近完全阻塞，須緊急入住深切治療部，原本計劃好的暑假旅行亦被迫取消。經通波仔手術及多種藥物治療後，伯伯半年後終於康復，重拾與孫兒玩樂的時光。 現時醫學界已有兼顧心臟保護的糖尿藥物，以及心腎代謝症候群（CKM）臨床指引方針。在治療策略上，除了妥善控制血糖，加強保護心臟同樣重要。SGLT2 抑制劑一類藥物已獲多項醫學研究證實，對心臟衰竭患者有明顯保護及改善作用，是治療糖尿病合併心臟疾病的重要一環。

陳衍銍醫生最後提醒，除了定時覆診、遵循醫囑服藥，若身體出現任何不適，也應坦白告知醫生，切勿隱瞞病情。糖尿病及心臟病有不同治療方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。