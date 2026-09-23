健康解碼｜嘉諾撒醫院引入外骨骼機器人 助發育障礙兒童康復訓練見成效

該院於2025年10月至今年4月，安排7名介乎3至4歲，由大鴻輝慈善基金資助，就讀香港耀能協會轄下特殊幼兒中心患有神經發育遲緩兒童，在醫院接受兒童下肢外骨骼機器人。此系統專為身高100至160公分、體重80公斤以下的兒童設計。7名兒童受訓前先接受醫生評估，之後由物理治療師負責進行步態訓練，相關受訓次數介乎3次至10次，每次訓練約30分鐘。

患有小兒神經系統發育障礙，例如腦麻痺、發育遲緩等兒童，常伴隨下肢運動功能障礙，嚴重影響日常的活動及自理能力。有關兒童及早接受適當治療，包括康復訓練，有助改善活動能力。嘉諾撒醫院近年透過下肢機器人外骨骼技術，為7名神經發育遲緩兒童進行步態訓練，臨床康復見成效，結果令人鼓舞。

負責計劃的團隊表示，兒童下肢外骨骼機器人系統提供的訓練有下列優勢，包括透過精準、高頻的步行模式輸入，導正異常步態，為小兒患者建立早期軀幹穩定性，以及正確的神經肌肉反饋通路。治療師會因應兒童的身體狀況及治療進展，適時調整治療方案；並將重複性訓練轉化為互動遊戲，提升患者的依從性及參與度。另外，其結構件與關節軸心高度可調校，讓治療師能根據兒童的生長發育特徵，動態調節腿長與臀寬。系統又具備即時痙攣保護、緊急安全停止、斷電自動鎖定保護及內置減震系統，確保訓練的安全性及舒適度。相比傳統的物理治療，需高度依賴治療師的手動輔助，則難以提供高劑量、高頻率，且完全一致的步態循環訓練。

成效方面，分析指有具備部分發育潛能的兒童患者，完成10次訓練後有進步，包括站立及步行能力獲改善，GMFM功能得分（用作評估粗大運動功能）分別提升至94%和74%，並能減少對輔助器的依賴。另有中度運動障礙兒童患者的大肌群獲得激活，有助建立對抗重力的平衡和站立自信。針對重度障礙的兒童，訓練亦刺激了他們全身的肌肉與神經，其中一名患者進行「躺臥翻身」、「坐姿」及「爬行跪姿」等動作上均見進步，有助日後接受進階康復訓練。

該院物理治療師沈紹玲指出，對於腦性麻痺、脊髓損傷及發育遲緩等神經發展障礙兒童而言，「下肢外骨骼機器人訓練」可作為傳統復康治療的重要輔助工具。透過模擬自然步態及提供重複性的步行訓練，不僅能刺激大腦神經重塑，促進下肢運動功能發展，亦有助改善步態及姿勢控制、提升心肺耐力和身體機能，更能增強兒童站立及步行的信心，促進融入日常生活和社區活動。

院方指出，外骨骼機器人訓練透過安全、精準及高重複性的步態訓練，協助兒童建立正確步行模式，促進大腦運動區神經重塑及功能發展。臨床結果顯示，訓練有助提升部分兒童的活動及步行能力。計劃亦展現醫院、慈善基金及復康機構三方協作的成效，讓更多發育遲緩兒童受惠，提升生活質素，並減輕家庭及社會的照顧負擔。