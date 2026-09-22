健康解碼｜忽然氣喘腳腫或是心臟衰竭警號 新型藥物可改善病情減住院風險

走路常氣喘，是否一定與年紀大、體力下降有關？原來，持續氣喘可以是心臟衰竭的重要警號，尤其若發生在中年人身上，更加不容忽視。心臟科專科醫生鄧勁勳醫生表示，本港人口老化加劇，心臟衰竭個案持續增加。由於心臟、腎臟互相影響，當心臟衰竭惡化，亦可能引致腎衰竭。現有新型藥物能保護心腎，可降低心衰竭風險，延緩腎功能衰退，從而減低住院及死亡風險。他呼籲患者及早並積極處理病情，以維持生活質素。

鄧醫生指出，醫學界估計約3%至5%人口患心臟衰竭，成因與高血壓、血管疾病、心瓣問題等有關。患冠心病或曾出現急性心肌梗塞的人士，也較易患上心臟衰竭。他分享一宗個案，一名50歲男子本身患有高血壓及糖尿病，因平時很少進行身體檢查，直至出現氣喘和雙腳水腫才前往求醫。經詳細檢查，發現其心臟射血指數降至僅約30%，確診為嚴重心臟衰竭，並有蛋白尿及慢性腎衰竭；更因心臟血管嚴重阻塞，必須立即進行「通波仔」手術。他為患者重新調整藥物方案，包括加入SGLT2抑制劑等「四大支柱」藥物，成功令射血指數恢復至接近正常水平，病徵也大大改善。及後患者配合定期監察血壓、妥善管理體重、節制飲食及保持運動後，生活質素明顯提升。