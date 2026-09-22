健康解碼｜忽然氣喘腳腫或是心臟衰竭警號 新型藥物可改善病情減住院風險

走路常氣喘，是否一定與年紀大、體力下降有關？原來，持續氣喘可以是心臟衰竭的重要警號，尤其若發生在中年人身上，更加不容忽視。心臟科專科醫生鄧勁勳醫生表示，本港人口老化加劇，心臟衰竭個案持續增加。由於心臟、腎臟互相影響，當心臟衰竭惡化，亦可能引致腎衰竭。現有新型藥物能保護心腎，可降低心衰竭風險，延緩腎功能衰退，從而減低住院及死亡風險。他呼籲患者及早並積極處理病情，以維持生活質素。
鄧醫生指出，醫學界估計約3%至5%人口患心臟衰竭，成因與高血壓、血管疾病、心瓣問題等有關。患冠心病或曾出現急性心肌梗塞的人士，也較易患上心臟衰竭。他分享一宗個案，一名50歲男子本身患有高血壓及糖尿病，因平時很少進行身體檢查，直至出現氣喘和雙腳水腫才前往求醫。經詳細檢查，發現其心臟射血指數降至僅約30%，確診為嚴重心臟衰竭，並有蛋白尿及慢性腎衰竭；更因心臟血管嚴重阻塞，必須立即進行「通波仔」手術。他為患者重新調整藥物方案，包括加入SGLT2抑制劑等「四大支柱」藥物，成功令射血指數恢復至接近正常水平，病徵也大大改善。及後患者配合定期監察血壓、妥善管理體重、節制飲食及保持運動後，生活質素明顯提升。
心衰竭惡化可損害腎臟功能
鄧醫生指出，心臟衰竭患者較常在做運動或平躺睡覺時出現氣喘，其他症狀包括易倦、活動能力減退、下肢水腫等。部分患者會出現腹脹及胃口減退。另外，心臟衰竭也可引發腎衰竭，當心臟泵血及供氧差，會影響腎臟運作，導致其難以為身體排走水份，若水份過量積聚，亦會影響心臟功能，形成惡性循環。所以醫學界近年呼籲外界多關注「心腎代謝綜合症」，強調應同時正視心臟、腎臟及血管的健康。
運用「四大支柱」藥物控制病情
心臟衰竭可分為急性治療及慢性治療兩大方向。急性治療方面，若患者有氣喘和肺積水，便需入院接受氧氣治療、使用「去水丸」等藥物紓緩症狀。慢性治療則主要使用「四大支柱」藥物，包括RAAS抑制劑（如ARB、ARNI）、Beta受體阻滯劑、MRA，以及SGLT2抑制劑，臨床研究顯示，這些藥物均可降低死亡率、減少再入院的風險及改善患者的生活水平。
鄧醫生指出，患者一般會同時使用四種藥物來控制病情，臨床上會因應不同身體狀況作考慮。其中SGLT2抑制劑可在腎臟阻斷SGLT2受體，有助身體排出糖份和水份，以減輕心臟負荷、降低心臟衰竭、再入院及死亡的風險，同時亦有助減輕體重。由於此藥也是治療糖尿病藥物，因此也能同時降低血糖、減少蛋白尿及延緩腎功能惡化。
定期監察身體變化
護理病情方面，患者應定期量度血壓、血含氧量及心跳，妥善管理體重，若發現體重短期內增加，可能反映體內出現積水，此時應留意有否氣喘症狀，限制飲水量，盡快求醫。日常飲食亦宜保持清淡及少鹽份。
鄧醫生最後提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有成效與副作用，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。