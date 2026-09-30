健康解碼｜低惡性神經膠質瘤專襲壯年 可致抽筋及語言障礙 新型藥物助緩病情

神經膠質瘤是最常見的腦部惡性腫瘤，患者多數是20歲至40歲的壯年人，屬於難以根治的疾病，可嚴重影響患者的生活功能。神經外科專科醫生鄒淑韻表示，現時有新型標靶藥物可針對「低惡性神經膠質瘤」（Low-Grade Gliomas），有效減慢病情惡化，減少抽筋情況，有助維持患者的生活質素，推遲日後進行手術、化療或電療的時間。
鄒淑韻醫生表示，神經膠質細胞負責為神經元及神經線提供營養，當有關細胞出現異常增生便會形成腫瘤、即神經膠質瘤。目前醫學界仍未完全掌握其成因，估計風險因素包括兒時曾接受放射治療，以及受遺傳基因影響。世界衛生組織把膠質瘤分為4個級別（Grade I 至 Grade IV），級別越高，惡性程度越高、生長越快。本港每年平均有150宗至180宗相關新症，當中有70宗至80宗屬於高惡性、即第3、4級病情，佔整體個案最多；低惡性神經膠質瘤則約每年20至30宗，屬於第2期病情。
經常抽筋可能是警號
鄒醫生指出，低惡性神經膠質瘤的生長速度雖然較慢，但長遠有機會轉為高惡性腫瘤。患者會出現抽筋包括四肢或面部抽筋、認知能力下降（如記性轉差）、頭痛等症狀，有時未必容易察覺。臨床所見，患者通常在抽筋後求醫，接受磁力共振、抽組織等檢查來確診。至於高惡性神經膠質瘤的惡化速度很快，腫瘤可於數月內由乒乓球般大，變成網球般大。症狀比較明顯，包括四肢無力、語言不清、抽筋，及因腦壓增加致頭痛和嘔吐。「成年人患者多數是20歲至40歲的壯年人，除了影響患者的身心狀況，亦影響工作、家庭經濟及規劃，例如是否生育，為患者生活帶來重大打擊。」她補充。
手術未必能徹底清除神經膠質瘤
為免病情惡化，無論是低惡性或高惡性的患者，確診後都要進行手術切除神經膠質瘤。在低風險患者中，如果能完全切除低惡性膠質瘤便無需進行化療或電療。但礙於膠質瘤侵入性較高，可能會接近功能性區域，例如負責語言、四肢活動等部分，醫生便會建議進行清醒開腦手術。透過刺激大腦來進行實時功能測試，例如要求患者活動四肢，以確保切除範圍不影響關鍵腦部區域。在此情況下，有些患者可能會殘留部分神經膠質瘤，即腫瘤無法徹底切除，術後或要再配合電療及化療。
新型標靶藥物為治療帶來突破
近年治療神經膠質瘤取得突破，醫學界研發出針對IDH1/ IDH2基因變異（此基因被認為與誘發病情轉差有關）患者的新型口服標靶藥物，適用於低惡性神經膠質瘤成年患者身上，一般在手術後、接受化療或電療之前用藥。有關藥物能越過血腦屏障，抑制有關變異基因，減慢病情惡化及轉為高惡性。根據2026年美國臨床腫瘤學會會議上公佈該藥最新的5年追蹤數據顯示，患者用藥後的無惡化存活期中位數是44個月，82%患者在治療期間腫瘤縮小，每年抽筋病發率只有15.9%。換言之，使用該藥後患者變相可推遲日後再做手術、化療或電療的時間，保持生活質素。由於神經膠質瘤的病情可於短期內轉差，例如數個月內或不足一年內，所以定期監察十分重要。鄒醫生建議，患者術後應定期覆診，每半年接受腦部磁力共振檢查，密切追蹤腫瘤有否惡化的跡象。
鄒醫生再次提醒，治療神經膠質瘤有不同治療方案，各有成效與副作用，患者應與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。