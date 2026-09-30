健康解碼｜低惡性神經膠質瘤專襲壯年 可致抽筋及語言障礙 新型藥物助緩病情

神經膠質瘤是最常見的腦部惡性腫瘤，患者多數是20歲至40歲的壯年人，屬於難以根治的疾病，可嚴重影響患者的生活功能。神經外科專科醫生鄒淑韻表示，現時有新型標靶藥物可針對「低惡性神經膠質瘤」（Low-Grade Gliomas），有效減慢病情惡化，減少抽筋情況，有助維持患者的生活質素，推遲日後進行手術、化療或電療的時間。

鄒淑韻醫生表示，神經膠質細胞負責為神經元及神經線提供營養，當有關細胞出現異常增生便會形成腫瘤、即神經膠質瘤。目前醫學界仍未完全掌握其成因，估計風險因素包括兒時曾接受放射治療，以及受遺傳基因影響。世界衛生組織把膠質瘤分為4個級別（Grade I 至 Grade IV），級別越高，惡性程度越高、生長越快。本港每年平均有150宗至180宗相關新症，當中有70宗至80宗屬於高惡性、即第3、4級病情，佔整體個案最多；低惡性神經膠質瘤則約每年20至30宗，屬於第2期病情。