健康解碼｜男性口咽癌個案急升 19醫學組織呼籲男女應共同HPV預防

近年全球男性口咽癌個案急速上升，研究證實與HPV感染有密切關係。在美國，男性口咽癌更已超越女性子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。香港研究亦顯示，過去10年HPV陽性口咽癌比例大幅上升。有見及此，亞洲兒童傳染病學會、世界兒童傳染病學會聯同香港中華醫學會及多個國際醫學組織發表聯合聲明，呼籲各地政府推動HPV疫苗男女共同接種計劃，加強預防HPV相關癌症。 男性感染HPV比率高於女性 提起人類乳頭瘤病毒（HPV），社會普遍聯想到女性子宮頸癌，但這種印象或掩蓋了問題的另一面。香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生表示，大部份人未必知道，男性感染任何類型HPV的比率其實高於女性，而且男性感染後產生抗體的比率較低。即使產生抗體，亦難以提供持久保護，未能有效防止日後再次感染，增加患上HPV相關性器疣或癌症的風險。

此外，本港男女在HPV防護資源上亦存在落差。女性現時可受惠於疫苗接種，以及子宮頸癌篩查和治療計劃；惟男性的HPV相關癌症卻難以及早發現，亦經常被低估。 本港口咽癌30年持續上升 這種「男性較遲發現」的擔憂，並非單憑臨床觀察。香港一項回顧性研究顯示，過去30年口咽癌個案持續增加；過去10年HPV陽性口咽癌比例更大幅上升，由2005至2009年的約20%，升至2016至2020年的接近40%。全港分析亦顯示，扁桃腺癌的高危型HPV陽性率由約25%大幅上升至超過60%。陽性率顯著增加，反映HPV在本港口咽癌成因中的角色愈趨受到關注。

男女共同接種具成本效益 另一項研究顯示，若男女共同接種HPV疫苗，70年後女性感染HPV 16型的比率可再減少21%，男性則可再降低36%。換言之，除女孩外，同時為男孩接種疫苗，有助令整體感染率下跌得更快。有見及此，19個亞洲及國際醫學組織達成共識，發表聯合聲明，呼籲推動男女共同接種HPV疫苗。 聲明指出，HPV疫苗的臨床效用建基於超過20年的研發及應用經驗；在9至14歲、接觸HPV之前接種，效果最佳，有助男女預防日後出現的HPV相關癌症及疾病。各組織支持在可行、可負擔及可持續的情況下推行男女共同接種，同時維持女孩作為首要目標群體的高接種率。

聲明又強調，共同接種是「擴大」HPV保護範圍，而非取代現有的女性接種策略。關醫生補充，預防勝於治療，青少年在接觸HPV前接種疫苗，效果最為理想，現時是適當時候檢視相關政策，將男孩納入常規接種計劃。