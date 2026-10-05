健康解碼｜感染侵入性腦膜炎雙球菌 24小時內可致命 學生年底往澳紐升學前 宜接種預防疫苗

近年在全球各地，均出現不少「侵入性腦膜炎雙球菌」感染個案，當中包括英國、澳洲及紐西蘭等港人的熱門留學國家或地區。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會前會長關日華醫生表示，侵入性腦膜炎雙球菌感染可致腦功能受損、截肢等嚴重後遺症，患者病情亦可急劇惡化，於短時間內死亡。每年10月5日是「世界腦膜炎日」，醫學界呼籲市民及早採取預防措施，包括出外留學前注射適合疫苗。 臨近年底，本港不少學生會前往澳洲、紐西蘭等地留學，又或者參加海外交流團，但相關的感染風險不容忽視。關醫生表示，英國今年3月曾出現21宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及學生群組，部分患者曾到訪肯特郡一間夜店。他們感染B型腦膜炎雙球菌，當中2人死亡；至5月英國的雷丁也有1名17歲男生，死於B型侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。至於澳洲，去年錄得113宗感染個案，而紐西蘭今年8月也有1名22歲女生死亡，她病發初期只有感冒症狀，惟後來因病情急速惡化，最後死亡。

約一成人為隱形帶菌者容易周圍播菌 腦膜炎雙球菌可經咳嗽或打噴嚏產生的飛沫而傳播，亦有1成人是無症狀帶菌者。一些多人聚集的地方，例如宿舍、社交場合都是高危傳播地點。大部分侵入性腦膜炎雙球菌感染由A、B、C、W和Y血清型所引起，近年B型腦膜炎球菌感染較常見，本港去年有11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，近73%屬於B型腦膜炎球菌，有2人死亡，死亡率高達18%。今年截至7月底，本港暫錄得5宗個案。 「玻璃杯測試」 初步判斷可疑紅疹症狀

關醫生補充：「臨床所見，曾有病人早上發病，下午便死亡，反映病情可在短期內急劇惡化，因此一旦出現症狀，不能猶豫需即時求醫。」感染侵入性腦膜炎雙球菌而出現的症狀因人而異，若細菌入血，會造成腦膜炎雙球菌血症，症狀包括發燒、頭痛、皮膚有瘀斑等；若家長發現子女身上有可疑紅疹，可經「玻璃杯測試」初步判斷是否和腦膜炎有關：先用杯輕壓紅疹位置並滾動。如紅疹不退散，有機會是腦膜炎造成，建議即時求診。 患者不幸受感染，不但增加致命風險，也可致皮膚腐爛，造成永久疤痕，亦有患者因四肢壞死要截肢。如腦功能受損，可影響認知能力及記憶力。

留學生宜出發前注射疫苗 為預防感染，市民應保持良好衞生，有症狀應帶口罩，盡早求醫；以及考慮注射預防疫苗。衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會發布指引強調，腦膜炎雙球菌屬嚴重及可致命傳染病，建議前往相關流行或爆發地區的人士包括旅客、留學生及免疫力弱人士（例如無脾臟人士等），應根據當地政府建議接種相關血清型疫苗。 關醫生指出，來自內地與本港等14個地區的專家，曾共同審閱流行病學數據後發表聯合聲明，強調嬰幼兒、青少年及到高危地區外遊及升學人士為腦膜炎雙球菌感染高危群組，應及早接種疫苗作預防。若希望獲得全面保護，最好同時考慮接種兩款預防疫苗，包括針對B型腦膜炎雙球菌及4價結合疫苗。