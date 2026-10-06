健康解碼｜吸煙加劇肺部受損 潛藏慢阻肺病危機 日常生活受限

不少吸煙人士持續出現咳嗽、咳痰或氣促，往往以為只是吸煙引起的「煙咳」，未有特別在意。然而，這些看似平常的症狀，亦可能是慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）的常見警號。有專科醫生指，隨病情惡化，肺功能會逐漸受損，患者不但容易氣促，連快步走路、上樓梯等也可能變得吃力，嚴重影響生活質素。 早期症狀不易被發現 呼吸系統科專科醫生譚子雋醫生表示，慢阻肺病並不罕見，本港估計約每200名成年人中便有一人患病。惟此病不易及早確診，實際患病情況或被低估。尤其是早期症狀較輕微時，患者會歸咎年紀漸長或體力下降，未有主動求醫及接受檢查。

吸煙更是慢阻肺病最主要的高危因素，並加速肺部受損和功能衰退，令問題更早浮現。若兒時曾患嚴重肺部疾病，即使成年後沒有吸煙，也可能較易出現慢阻肺病或類似問題。而患者常不自覺減少活動以遷就氣促。活動愈少，體能愈差，反而更容易喘，形成惡性循環。 慢阻肺病症狀大致可分為兩類，或重疊出現。第一種較接近慢性支氣管炎，患者會有持續咳嗽、長期痰多。第二類則與肺氣腫有關，指肺部結構逐漸受損，當肺部因長期受損而退化，空氣難以有效排出，令呼吸變費力。譚醫生強調，及早診斷並戒煙，有助減慢肺功能下降。雖然已受損的肺部未必能完全逆轉，但配合適當治療，仍可改善氣促和痰多，逐步提升活動能力。

吸入式藥物減炎控病 治療方面，慢阻肺病以吸入式藥物為主。最常用的是氣管擴張劑，有助打開氣道，改善呼吸。若患者同時有氣管敏感或急性發病頻繁，則需加上吸入式類固醇，減低炎症。吸入式藥物可按病情選用單一或兩種不同氣管擴張劑，部分亦會加入類固醇。口服藥物則針對慢性支氣管炎患者，減少痰液分泌，近年亦有吸入式劑型。急性病發時，則或需短期使用類固醇及抗生素控制炎症和感染。 醫生會先評估患者的氣促程度，決定需要一種或兩種長效氣管擴張劑；如患者同時有氣管敏感，或過去一年已用擴張劑仍反覆急性病發，便可能加用吸入式類固醇。若病情未受控，則會再考慮生物製劑或其他合適治療。

譚醫生強調，生活管理尤其戒煙是控制病情的關鍵，患者應減少接觸空氣污染物和致敏原，並按建議接種疫苗以預防感染。適量運動亦有助改善體能，輕症者可循序增加活動量，較嚴重者則可考慮在物理治療師指導下接受肺復康訓練。 譚醫生分享一位七十歲男士的案例，患者有吸煙史，但已戒煙20年。電腦掃描時發現輕微肺氣腫及肺部結節，問診時才得知活動時會氣喘，但一直以為與年紀有關無大礙。經肺功能檢查確診後，患者開始使用雙重氣管擴張劑，持續治療數月後，運動量逐漸恢復，生活質素亦見改善。

最後，譚子雋醫生提醒，慢阻肺病治療方案多元化，療效與副作用各異，患者須與醫生商討合適方案。