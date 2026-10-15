健康解碼｜持續氣促絕非閒事 或與心臟衰竭有關

不少人出現持續氣促時，以為只是體能下降，或氣管、肺部出現問題，未必立即聯想到與心臟衰竭有關。有心臟專科醫生指，氣促是心臟衰竭最常見症狀之一，而初期往往不明顯，令患者延誤求醫，直至病情惡化才察覺。事實上，心臟衰竭是一種常見而嚴重的慢性疾病，源於心臟功能減弱，無法有效泵血至全身，嚴重時更可危及生命。 氣促為心臟衰竭常見症狀 心臟科專科董光達醫生指出，心臟衰竭最常見原因是冠狀動脈病變，血管狹窄令心肌缺血，甚至壞死，導致心臟泵血能力下降。此外，心律不整、高血壓、糖尿病，以及部分抗癌藥物對心肌有直接影響，可能引發心臟衰竭。

在症狀方面，最典型的是氣促。患者初期可能僅在走路或運動時呼吸不順，體能下降。隨病情加重，拖地、上洗手間也會氣喘，或因夜間呼吸困難而需墊高枕頭，頻繁夜尿導致睡眠質素下降。嚴重者更需長期臥床，日常生活大受影響。 雖然心臟衰竭在長者中較為常見，但並非與年紀大劃上等號。代謝疾病如糖尿病、高血壓會加速心臟結構改變，令心肌肥厚及舒張功能下降。若年輕患者患有代謝疾病，心臟衰竭更可能提早出現。若未及時處理，心臟泵血功能會持續惡化，症狀愈趨嚴重，增加心律不整與猝死風險。董醫生提醒，持續氣喘不應僅歸因於年紀或氣管問題，應及早求醫，釐清是否心臟衰竭。

藥物有助降低死亡風險 傳統治療心臟衰竭上，醫生會先處方利尿劑，幫助排走體內積水，改善氣促症狀。常用藥物包括ACEI/ARB、β阻滯劑及MRA。然而，部分患者可能因血壓過低或血鉀偏高而無法耐受，療效亦主要針對射血功能下降的患者，對射血功能正常者效果有限。對於心臟功能極差的患者，藥物亦未必能完全控制病情，醫生或會建議植入式除顫器，以降低猝死風險。 研究顯示，SGLT2抑制劑適用於不同射血分數的心臟衰竭患者，可減少住院風險，改善症狀及生活質素。其降血壓作用一般較輕微，血壓偏低患者亦可使用。藥物同時具降血糖作用，對同時患有糖尿病及心臟衰竭的患者可帶來雙重效益。

SGLT2抑制劑亦有助延緩腎功能下降，同時保護心腎。董醫生分享，臨床上不少患者使用SGLT2抑制劑後，血糖控制有所改善，減輕相關症狀，部分患者體重下降，生活質素隨之提升。對肥胖患者而言，減重有助提升活動能力及運動耐受度，從而改善整體心肺健康。 除了藥物，生活管理同樣重要。患者應採取低鹽低鈉飲食，並限制每日流質約1至1.5公升。定期量度體重可監測體內積水，短時間急升可能是警號。適量帶氧運動既能減少病情惡化，亦是自我檢測方式；若耐力下降，應及早求醫。患者必須遵從醫囑服藥，切勿自行停藥，以免心臟功能惡化。

最後，董光達醫生提醒，治療方案各有成效與風險，患者宜與主診醫生商討制定最合適的治療計劃。